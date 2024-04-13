В Кургане при отсыпке улиц песком от паводка заблокировали дом инвалидов. Фото, видео

14 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Жителей улицы Галкинской не предупредили о проведении работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на улице Галкинской при проведении противопаводковых работ засыпали вход в дом, где проживают инвалиды. Об этом в местном паблике рассказали соседи курганцев, оказавшихся в ловушке. «На улице Галкинской, 85 во время проведения противопаводковых работ напрочь засыпали вход в дом, где проживают двое людей с ограниченными возможностями. При этом все местные жители подтверждают, что ни данная улица не входила в списки возможного затопления, ни, самое главное, не было предупреждения, оповещения о предстоящих работах», — написала Елена Калачева в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». Автор отметила, что работы начались в 8 часов утра. При этом информация о проведении работ в Интернете появилась позже. Ранее жители микрорайона просили власти защитить дома на случай критического подъема воды, сделав насыть в другой части — в районе гаражей. На видео, которое приложила автор к посту, мужчина на костылях чуть не плача говорит, что в доме остался парализованный человек. «Нас засыпали, мы не можем домой попасть. Зачем так делать? Я не могу домой на костылях пройти. А его не вытащить будет из дома — он парализованный лежит, два инсульта пережил», — говорит мужчина. Автор отмечает, что жители Галкинской обратились в администрацию Кургана. В одном из комментариев к посту указано, что забор у дома №85 вынесен к самой дороге, в отличие от других домов. Чтобы его ворота обойти, работникам пришлось бы отсыпать дугу через середину дороги, что сделает ее непроезжей. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Также в микрорайоне Западный Кургана улицу обложили водоналивной дамбой, чтобы спасти жителей от наводнения. Большая вода топит дома в Курганской области. Самая свежая информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU. В Западном Кургана дом, в котором проживают инвалиды, оказался заваленным песком при проведении противопаводковых работ. Соседи помогли инвалидам откопать небольшой проход Елена Калачева, группа «ЧП Курган», соцсеть «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на улице Галкинской при проведении противопаводковых работ засыпали вход в дом, где проживают инвалиды. Об этом в местном паблике рассказали соседи курганцев, оказавшихся в ловушке. «На улице Галкинской, 85 во время проведения противопаводковых работ напрочь засыпали вход в дом, где проживают двое людей с ограниченными возможностями. При этом все местные жители подтверждают, что ни данная улица не входила в списки возможного затопления, ни, самое главное, не было предупреждения, оповещения о предстоящих работах», — написала Елена Калачева в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». Автор отметила, что работы начались в 8 часов утра. При этом информация о проведении работ в Интернете появилась позже. Ранее жители микрорайона просили власти защитить дома на случай критического подъема воды, сделав насыть в другой части — в районе гаражей. На видео, которое приложила автор к посту, мужчина на костылях чуть не плача говорит, что в доме остался парализованный человек. «Нас засыпали, мы не можем домой попасть. Зачем так делать? Я не могу домой на костылях пройти. А его не вытащить будет из дома — он парализованный лежит, два инсульта пережил», — говорит мужчина. Автор отмечает, что жители Галкинской обратились в администрацию Кургана. В одном из комментариев к посту указано, что забор у дома №85 вынесен к самой дороге, в отличие от других домов. Чтобы его ворота обойти, работникам пришлось бы отсыпать дугу через середину дороги, что сделает ее непроезжей. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Также в микрорайоне Западный Кургана улицу обложили водоналивной дамбой, чтобы спасти жителей от наводнения. Большая вода топит дома в Курганской области. Самая свежая информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.