13 апреля 2024

Курганцы пытаются привязать мост, который смыло течением Тобола. Видео

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Обзорная по городу. Пермь , мост, течение, река, приток
Мост снесло течением Тобола (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Мужчины пытаются привязать мост в деревне Лаптево (Курганская область), который снесло мощным течением реки Тобол. Об этом сообщили РИА Новости.

«Понтонный мост смыло и прибило к берегу течением Тобола. Мужчины на лодке пытаются привязать его, чтобы совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег», — сообщило издание.

Мост оторвало с одной стороны в деревне Лаптево. Сооружение снесло мощным течением Тобола, а проплывающую часть моста заметили в Кургане. В 2016 году его строительством занимались местные жители, ранее сооружение уже было снесено течением во время наводнения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

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Мужчины пытаются привязать мост в деревне Лаптево (Курганская область), который снесло мощным течением реки Тобол. Об этом сообщили РИА Новости. «Понтонный мост смыло и прибило к берегу течением Тобола. Мужчины на лодке пытаются привязать его, чтобы совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег», — сообщило издание. Мост оторвало с одной стороны в деревне Лаптево. Сооружение снесло мощным течением Тобола, а проплывающую часть моста заметили в Кургане. В 2016 году его строительством занимались местные жители, ранее сооружение уже было снесено течением во время наводнения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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