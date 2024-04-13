Курганцы пытаются привязать мост, который смыло течением Тобола. Видео

14 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Мост снесло течением Тобола (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Мужчины пытаются привязать мост в деревне Лаптево (Курганская область), который снесло мощным течением реки Тобол. Об этом сообщили РИА Новости. «Понтонный мост смыло и прибило к берегу течением Тобола. Мужчины на лодке пытаются привязать его, чтобы совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег», — сообщило издание. Мост оторвало с одной стороны в деревне Лаптево. Сооружение снесло мощным течением Тобола, а проплывающую часть моста заметили в Кургане. В 2016 году его строительством занимались местные жители, ранее сооружение уже было снесено течением во время наводнения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчины пытаются привязать мост в деревне Лаптево (Курганская область), который снесло мощным течением реки Тобол. Об этом сообщили РИА Новости. «Понтонный мост смыло и прибило к берегу течением Тобола. Мужчины на лодке пытаются привязать его, чтобы совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег», — сообщило издание. Мост оторвало с одной стороны в деревне Лаптево. Сооружение снесло мощным течением Тобола, а проплывающую часть моста заметили в Кургане. В 2016 году его строительством занимались местные жители, ранее сооружение уже было снесено течением во время наводнения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.