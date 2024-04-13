13 апреля 2024

Мощное течение Тобола смыло мост под Курганом. Видео

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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, разрушенный мост, поселок луч, переправа через реку, старый мост, деревянный мост, аварийный мост
В деревне Лаптево снесло мост (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Мост в деревне Лаптево (Курганская область) оторвало с одной стороны. Сооружение снесло мощное течение реки Тобол. Проплывающую часть моста заметили в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и высылают видео.

«Деревянный мост оторвался и поплыл по Тоболу. Утром его уже заметили в Кулацком. По реке плыли остатки разбитого моста», — говорят очевидцы.

На территории Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает нарастать. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в областном центре. Уровень Тобола в Кургане к 04:00 составляет 456 см (в 00:00 было 430).

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Мост в деревне Лаптево (Курганская область) оторвало с одной стороны. Сооружение снесло мощное течение реки Тобол. Проплывающую часть моста заметили в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и высылают видео. «Деревянный мост оторвался и поплыл по Тоболу. Утром его уже заметили в Кулацком. По реке плыли остатки разбитого моста», — говорят очевидцы. На территории Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает нарастать. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в областном центре. Уровень Тобола в Кургане к 04:00 составляет 456 см (в 00:00 было 430).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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