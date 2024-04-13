В деревне Лаптево снесло мост (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Мост в деревне Лаптево (Курганская область) оторвало с одной стороны. Сооружение снесло мощное течение реки Тобол. Проплывающую часть моста заметили в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и высылают видео.
«Деревянный мост оторвался и поплыл по Тоболу. Утром его уже заметили в Кулацком. По реке плыли остатки разбитого моста», — говорят очевидцы.
На территории Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает нарастать. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в областном центре. Уровень Тобола в Кургане к 04:00 составляет 456 см (в 00:00 было 430).
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