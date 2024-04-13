Вода затопила в курганском селе Утятское мост и дорогу. Видео

14 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Из-за воды не видно мост в селе Утятское Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Утятское Курганская область вода затопила мост и дорогу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Так выглядит Утятский мост ближе к 14:00. Полностью затоплен. Абсолютно ничего не видно», — рассказал журналист. Местные жители объяснили URA.RU, что в 1994 году во время сильного наводнения здесь уровень воды был выше на полтора метра. Кроме того в своем telegram-канале первый замгубернатора Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села. Ранее стало известно, что за ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра, а за четыре часа — еще на 28. Из-за паводка возле деревни Лаптева смыло мост. Его попытались привязать. О другой информации, связанной с наводнением — можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Утятское Курганская область вода затопила мост и дорогу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Так выглядит Утятский мост ближе к 14:00. Полностью затоплен. Абсолютно ничего не видно», — рассказал журналист. Местные жители объяснили URA.RU, что в 1994 году во время сильного наводнения здесь уровень воды был выше на полтора метра. Кроме того в своем telegram-канале первый замгубернатора Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села. Ранее стало известно, что за ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра, а за четыре часа — еще на 28. Из-за паводка возле деревни Лаптева смыло мост. Его попытались привязать. О другой информации, связанной с наводнением — можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.