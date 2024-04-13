13 апреля 2024

Вода затопила в курганском селе Утятское мост и дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Из-за воды не видно мост в селе Утятское Курганской области (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Утятское Курганская область вода затопила мост и дорогу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Так выглядит Утятский мост ближе к 14:00. Полностью затоплен. Абсолютно ничего не видно», — рассказал журналист. Местные жители объяснили URA.RU, что в 1994 году во время сильного наводнения здесь уровень воды был выше на полтора метра. Кроме того в своем telegram-канале первый замгубернатора Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села.

Ранее стало известно, что за ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра, а за четыре часа — еще на 28. Из-за паводка возле деревни Лаптева смыло мост. Его попытались привязать. О другой информации, связанной с наводнением — можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.

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В селе Утятское Курганская область вода затопила мост и дорогу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Так выглядит Утятский мост ближе к 14:00. Полностью затоплен. Абсолютно ничего не видно», — рассказал журналист. Местные жители объяснили URA.RU, что в 1994 году во время сильного наводнения здесь уровень воды был выше на полтора метра. Кроме того в своем telegram-канале первый замгубернатора Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села. Ранее стало известно, что за ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра, а за четыре часа — еще на 28. Из-за паводка возле деревни Лаптева смыло мост. Его попытались привязать. О другой информации, связанной с наводнением — можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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