13 апреля 2024

Река Тобол в Кургане стремительно повышает уровень. График

Река Тобол в Кургане повышает темпы прироста уровня воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дома
Вода поднялась еще на 28 сантиметров Фото:
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В Кургане река Тобол повышает темпы прироста уровня воды. За ночь прирост составил 54 сантиметра, а за четыре часа вода повысилась еще на 28 сантиметров. Об этом сообщается на геоинформационном портале Курганской области.

«Уровни воды у гидропостов. Река Тобол, уровень воды в 12:00: 519 сантиметров», — сообщается на портале. В восемь утра уровень воды составлял 491 сантиметр над нулем поста.

За ночь прирост воды составил 54 сантиметра. К 12:00 уровень воды повысился еще на 28 сантиметров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что вода в Тоболе прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За прошлые сутки прирост составил 75 сантиметров, течение усиливается, отметил губернатор. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

Вода в Тоболе у Кургана продолжает стремительно расти
Вода в Тоболе у Кургана продолжает стремительно расти
В Звериноголовском уровень воды постепенно падает
В Звериноголовском уровень воды постепенно падает

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В Кургане река Тобол повышает темпы прироста уровня воды. За ночь прирост составил 54 сантиметра, а за четыре часа вода повысилась еще на 28 сантиметров. Об этом сообщается на геоинформационном портале Курганской области. «Уровни воды у гидропостов. Река Тобол, уровень воды в 12:00: 519 сантиметров», — сообщается на портале. В восемь утра уровень воды составлял 491 сантиметр над нулем поста. За ночь прирост воды составил 54 сантиметра. К 12:00 уровень воды повысился еще на 28 сантиметров. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что вода в Тоболе прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За прошлые сутки прирост составил 75 сантиметров, течение усиливается, отметил губернатор. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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