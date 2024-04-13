В Кургане река Тобол повышает темпы прироста уровня воды. За ночь прирост составил 54 сантиметра, а за четыре часа вода повысилась еще на 28 сантиметров. Об этом сообщается на геоинформационном портале Курганской области.
«Уровни воды у гидропостов. Река Тобол, уровень воды в 12:00: 519 сантиметров», — сообщается на портале. В восемь утра уровень воды составлял 491 сантиметр над нулем поста.
За ночь прирост воды составил 54 сантиметра. К 12:00 уровень воды повысился еще на 28 сантиметров.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что вода в Тоболе прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За прошлые сутки прирост составил 75 сантиметров, течение усиливается, отметил губернатор. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
Вода в Тоболе у Кургана продолжает стремительно расти
Инфографика URA.RU
В Звериноголовском уровень воды постепенно падает
Инфографика URA.RU
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В Кургане река Тобол повышает темпы прироста уровня воды. За ночь прирост составил 54 сантиметра, а за четыре часа вода повысилась еще на 28 сантиметров. Об этом сообщается на геоинформационном портале Курганской области. «Уровни воды у гидропостов. Река Тобол, уровень воды в 12:00: 519 сантиметров», — сообщается на портале. В восемь утра уровень воды составлял 491 сантиметр над нулем поста. За ночь прирост воды составил 54 сантиметра. К 12:00 уровень воды повысился еще на 28 сантиметров. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что вода в Тоболе прибывает по 20 сантиметров последние два часа. За прошлые сутки прирост составил 75 сантиметров, течение усиливается, отметил губернатор. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.