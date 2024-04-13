13 апреля 2024

Курганцы на квадроцикле убегали от наступающей воды в Тоболе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В селе Темляки вода начала накрывать дороги (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жители Кетовского округа Курганской области призывают экстренно покидать свои дома из-за стремительно нарастающего уровня воды в реке Тобол. Ситуация обострилась в районе села Темляки, где напор и скорость течения реки значительно увеличились. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатор Вадима Шумкова.

«Земляки, уходите из подтапливаемых территорий, берите с собой родственников, документы и ценные вещи», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Они также сообщают о возможности размещения пострадавших в пунктах временного размещения (ПВР), информация о которых доступна на сайтах и в социальных сетях муниципальных образований.

В посте Шумков призывал позаботиться о маломобильных родственниках, а также о детях и взрослых, чтобы обеспечить им возможность спастись от паводка. Между тем, в видео, которое прикреплено к посту видно, что жители были вынуждены использовать транспорт, в частности квадроцикл, чтобы избежать столкновения с водой.

URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляцию со всей информацией, которая известна по паводку. Вселах у областного центра проводят превентивную эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику для спасения людей и транспортировки грузов. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения.

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Жители Кетовского округа Курганской области призывают экстренно покидать свои дома из-за стремительно нарастающего уровня воды в реке Тобол. Ситуация обострилась в районе села Темляки, где напор и скорость течения реки значительно увеличились. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатор Вадима Шумкова. «Земляки, уходите из подтапливаемых территорий, берите с собой родственников, документы и ценные вещи», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Они также сообщают о возможности размещения пострадавших в пунктах временного размещения (ПВР), информация о которых доступна на сайтах и в социальных сетях муниципальных образований. В посте Шумков призывал позаботиться о маломобильных родственниках, а также о детях и взрослых, чтобы обеспечить им возможность спастись от паводка. Между тем, в видео, которое прикреплено к посту видно, что жители были вынуждены использовать транспорт, в частности квадроцикл, чтобы избежать столкновения с водой. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляцию со всей информацией, которая известна по паводку. Вселах у областного центра проводят превентивную эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику для спасения людей и транспортировки грузов. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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