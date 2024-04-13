Курганцы на квадроцикле убегали от наступающей воды в Тоболе. Видео

14 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

В селе Темляки вода начала накрывать дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Кетовского округа Курганской области призывают экстренно покидать свои дома из-за стремительно нарастающего уровня воды в реке Тобол. Ситуация обострилась в районе села Темляки, где напор и скорость течения реки значительно увеличились. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатор Вадима Шумкова. «Земляки, уходите из подтапливаемых территорий, берите с собой родственников, документы и ценные вещи», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Они также сообщают о возможности размещения пострадавших в пунктах временного размещения (ПВР), информация о которых доступна на сайтах и в социальных сетях муниципальных образований. В посте Шумков призывал позаботиться о маломобильных родственниках, а также о детях и взрослых, чтобы обеспечить им возможность спастись от паводка. Между тем, в видео, которое прикреплено к посту видно, что жители были вынуждены использовать транспорт, в частности квадроцикл, чтобы избежать столкновения с водой. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляцию со всей информацией, которая известна по паводку. Вселах у областного центра проводят превентивную эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику для спасения людей и транспортировки грузов. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кетовского округа Курганской области призывают экстренно покидать свои дома из-за стремительно нарастающего уровня воды в реке Тобол. Ситуация обострилась в районе села Темляки, где напор и скорость течения реки значительно увеличились. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатор Вадима Шумкова. «Земляки, уходите из подтапливаемых территорий, берите с собой родственников, документы и ценные вещи», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Они также сообщают о возможности размещения пострадавших в пунктах временного размещения (ПВР), информация о которых доступна на сайтах и в социальных сетях муниципальных образований. В посте Шумков призывал позаботиться о маломобильных родственниках, а также о детях и взрослых, чтобы обеспечить им возможность спастись от паводка. Между тем, в видео, которое прикреплено к посту видно, что жители были вынуждены использовать транспорт, в частности квадроцикл, чтобы избежать столкновения с водой. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляцию со всей информацией, которая известна по паводку. Вселах у областного центра проводят превентивную эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику для спасения людей и транспортировки грузов. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения.