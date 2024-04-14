Сырский заявил об угрозе для ВСУ под Бахмутом и Часовом Яре

ВС РФ сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и освобождении населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«[Противник] также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию», —сообщил он. По словам Сырского, чтобы это предотвратить, Украина приняла меры по усилению бригад боеприпасами, дронами и средствами РЭС. Об этом заявлено в telegram-канале украинского Генштаба.
Сырский сообщил, что военные Украины продолжают обороняться в регионе. Обстановка в Часовом Яре сейчас напряженная. 13 апреля военкоры заявили, что ВС РФ прорвали оборону около населенного пункта и продвигается сразу на четырех участках.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
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