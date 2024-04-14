Сырский заявил об угрозе для ВСУ под Бахмутом и Часовом Яре

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский заявил, что Украина приняла меры, чтобы предотвратить победы ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и освобождении населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«[Противник] также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию», —сообщил он. По словам Сырского, чтобы это предотвратить, Украина приняла меры по усилению бригад боеприпасами, дронами и средствами РЭС. Об этом заявлено в telegram-канале украинского Генштаба.

Сырский сообщил, что военные Украины продолжают обороняться в регионе. Обстановка в Часовом Яре сейчас напряженная. 13 апреля военкоры заявили, что ВС РФ прорвали оборону около населенного пункта и продвигается сразу на четырех участках.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

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ВС РФ сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и освобождении населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «[Противник] также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию», —сообщил он. По словам Сырского, чтобы это предотвратить, Украина приняла меры по усилению бригад боеприпасами, дронами и средствами РЭС. Об этом заявлено в telegram-канале украинского Генштаба. Сырский сообщил, что военные Украины продолжают обороняться в регионе. Обстановка в Часовом Яре сейчас напряженная. 13 апреля военкоры заявили, что ВС РФ прорвали оборону около населенного пункта и продвигается сразу на четырех участках. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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