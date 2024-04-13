«Военное дело»: армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра

Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. ВС РФ продвигаются вперед в районе Часова Яра.
«Сообщают о прорыве обороны ВСУ на артемовском направлении. В районе Часова Яра ВС РФ продвигаются вперед сразу на четырех участках», — сообщает telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Взятие Часов Яра откроет российской армии путь на Славянск. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предполагает, что украинские военные будут отступать из Часова Яра еще быстрее, чем из Авдеевки, передает
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