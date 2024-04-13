«Военное дело»: армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, зенитка, ЗУ-23, сбойка
ВС РФ продвигаются к Часову Яру, пишет «Военное дело» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. ВС РФ продвигаются вперед в районе Часова Яра.

«Сообщают о прорыве обороны ВСУ на артемовском направлении. В районе Часова Яра ВС РФ продвигаются вперед сразу на четырех участках», — сообщает telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Взятие Часов Яра откроет российской армии путь на Славянск. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предполагает, что украинские военные будут отступать из Часова Яра еще быстрее, чем из Авдеевки, передает Life.

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Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. ВС РФ продвигаются вперед в районе Часова Яра. «Сообщают о прорыве обороны ВСУ на артемовском направлении. В районе Часова Яра ВС РФ продвигаются вперед сразу на четырех участках», — сообщает telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Взятие Часов Яра откроет российской армии путь на Славянск. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предполагает, что украинские военные будут отступать из Часова Яра еще быстрее, чем из Авдеевки, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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