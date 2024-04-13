«Военное дело»: армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра

13 апреля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются к Часову Яру, пишет «Военное дело» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. ВС РФ продвигаются вперед в районе Часова Яра. «Сообщают о прорыве обороны ВСУ на артемовском направлении. В районе Часова Яра ВС РФ продвигаются вперед сразу на четырех участках», — сообщает telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Взятие Часов Яра откроет российской армии путь на Славянск. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предполагает, что украинские военные будут отступать из Часова Яра еще быстрее, чем из Авдеевки, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. ВС РФ продвигаются вперед в районе Часова Яра. «Сообщают о прорыве обороны ВСУ на артемовском направлении. В районе Часова Яра ВС РФ продвигаются вперед сразу на четырех участках», — сообщает telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Взятие Часов Яра откроет российской армии путь на Славянск. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предполагает, что украинские военные будут отступать из Часова Яра еще быстрее, чем из Авдеевки, передает Life.