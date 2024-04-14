Блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 млн рублей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Дмитрий Портнягин признал вину Фото:

Блогеру Дмитрию Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов.

«Блогеру Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей», — сообщил адвокат. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что блогер признал вину и полностью возместил сумму.

13 апреля Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Ожидается, что 15 апреля суд выберет для него меру пресечения.

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Блогеру Дмитрию Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов. «Блогеру Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей», — сообщил адвокат. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что блогер признал вину и полностью возместил сумму. 13 апреля Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Ожидается, что 15 апреля суд выберет для него меру пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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