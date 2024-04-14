Блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 млн рублей

Дмитрий Портнягин признал вину
Блогеру Дмитрию Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов.
«Блогеру Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей», — сообщил адвокат. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что блогер признал вину и полностью возместил сумму.
13 апреля Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Ожидается, что 15 апреля суд выберет для него меру пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.