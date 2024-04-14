Суд решит судьбу блогера Портнягина, подозреваемого в неуплате налогов и отмывании денег

Суд 15 апреля определит наказание для блогера Портнягина из-за неуплаты налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Портнягин подозревается в отмывании денежных средств и неуплате налогов Фото:

Блогера Дмитрия Портнягина подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, 15 апреля блогер будет доставлен в суд для определения меры пресечения.

«Портнягин проходит подозреваемым по части 2 статьи 198 УК РФ <…> и пункту „б“ части 4 статьи 174 УК», — сообщил источник. Его слова передают «Известия».

Ранее Портнягина уже доставляли в подмосковное отделение СК для допроса по данному уголовному делу. Также его жена Екатерина была задержана в Москве. Ее отпустили спустя 15 часов после допросов. Портнягин сообщил, что немедленно выплатит все штрафы и пени.

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Блогера Дмитрия Портнягина подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, 15 апреля блогер будет доставлен в суд для определения меры пресечения. «Портнягин проходит подозреваемым по части 2 статьи 198 УК РФ <…> и пункту „б“ части 4 статьи 174 УК», — сообщил источник. Его слова передают «Известия». Ранее Портнягина уже доставляли в подмосковное отделение СК для допроса по данному уголовному делу. Также его жена Екатерина была задержана в Москве. Ее отпустили спустя 15 часов после допросов. Портнягин сообщил, что немедленно выплатит все штрафы и пени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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