Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла удар вглубь Ливана, поразив крупный объект группировки «Хезболла». Об этом сообщили в израильских вооруженных силах (ЦАХАЛ).
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала заявление о том, что она <…> нанесла удар по крупному объекту шиитской организации „Хезболла“ по производству оружия „глубоко внутри“ территории Ливана», — говорится в сообщении ЦАХАЛа, передает argumenti.ru. Уточняется, что удар был нанесен в ответ на обстрел еврейского государства в ночь на 14 апреля.
Ранее сообщалось, что Иран, Ливан и Сирия атаковали военные объекты в Израиле сотнями беспилотников и ракетами. Атака была совершена после того, как ЦАХАЛ ударил по иранскому консульству в Дамаске. После массированной атаки Израиль объявил об эскалации конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.