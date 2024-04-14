Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в Ливане

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Израиль ударил по объектам «Хезболлы» Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия Израиля нанесла удар вглубь Ливана, поразив крупный объект группировки «Хезболла». Об этом сообщили в израильских вооруженных силах (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала заявление о том, что она <…> нанесла удар по крупному объекту шиитской организации „Хезболла“ по производству оружия „глубоко внутри“ территории Ливана», — говорится в сообщении ЦАХАЛа, передает argumenti.ru. Уточняется, что удар был нанесен в ответ на обстрел еврейского государства в ночь на 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Иран, Ливан и Сирия атаковали военные объекты в Израиле сотнями беспилотников и ракетами. Атака была совершена после того, как ЦАХАЛ ударил по иранскому консульству в Дамаске. После массированной атаки Израиль объявил об эскалации конфликта.

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Армия Израиля нанесла удар вглубь Ливана, поразив крупный объект группировки «Хезболла». Об этом сообщили в израильских вооруженных силах (ЦАХАЛ). «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала заявление о том, что она <…> нанесла удар по крупному объекту шиитской организации „Хезболла“ по производству оружия „глубоко внутри“ территории Ливана», — говорится в сообщении ЦАХАЛа, передает argumenti.ru. Уточняется, что удар был нанесен в ответ на обстрел еврейского государства в ночь на 14 апреля. Ранее сообщалось, что Иран, Ливан и Сирия атаковали военные объекты в Израиле сотнями беспилотников и ракетами. Атака была совершена после того, как ЦАХАЛ ударил по иранскому консульству в Дамаске. После массированной атаки Израиль объявил об эскалации конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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