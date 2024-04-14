В МИД РФ ответили послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

Израиль ни разу не осудил атаки Украины по российским регионам, а, наоборот, поддерживал террористические действия украинских властей. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова посла Израиля об осуждении ночной атаки Ирана.
Ранее Иран нанес массированную атаку по военным предприятиям в Израиле. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ждет от Москвы осуждения иранских действий.
«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала Мария Захарова
Представитель МИД добавила, что вместо осуждения террористических атак Украины Израиль поддерживал действия украинского лидера Владимира Зеленского, направленные против мирных россиян. Она подчеркнула, что именно из-за украинских властей из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.
В ночь на 14 апреля Иран нанес массированную атаку по военным объектам в Израиле. Американские чиновники заявляют, что Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет.
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