В МИД РФ ответили послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

Захарова на призыв после удара Ирана заявила, что Израиль не осуждал атаки по РФ
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Захарова упрекнула Гальперин в том, что Израиль поддерживал террористические действия против РФ Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль ни разу не осудил атаки Украины по российским регионам, а, наоборот, поддерживал террористические действия украинских властей. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова посла Израиля об осуждении ночной атаки Ирана.

Ранее Иран нанес массированную атаку по военным предприятиям в Израиле. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ждет от Москвы осуждения иранских действий.

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«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Представитель МИД добавила, что вместо осуждения террористических атак Украины Израиль поддерживал действия украинского лидера Владимира Зеленского, направленные против мирных россиян. Она подчеркнула, что именно из-за украинских властей из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированную атаку по военным объектам в Израиле. Американские чиновники заявляют, что Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет.

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Израиль ни разу не осудил атаки Украины по российским регионам, а, наоборот, поддерживал террористические действия украинских властей. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова посла Израиля об осуждении ночной атаки Ирана. Ранее Иран нанес массированную атаку по военным предприятиям в Израиле. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ждет от Москвы осуждения иранских действий. «Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД добавила, что вместо осуждения террористических атак Украины Израиль поддерживал действия украинского лидера Владимира Зеленского, направленные против мирных россиян. Она подчеркнула, что именно из-за украинских властей из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура. В ночь на 14 апреля Иран нанес массированную атаку по военным объектам в Израиле. Американские чиновники заявляют, что Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет.
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