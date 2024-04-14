Шоссе Тюнина в Кургане перекрыли из-за наводнения

Перекрыли шоссе Тюнина в Кургане
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Автомобильное движение по шоссе Тюнина закрыто в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и СМИ.
«Автомобильное движение по шоссе Тюнина через гидроузел закрыто. Сотрудники ГИБДД направляют всех через Бурова-Петровский мост», — пишет ГТРК «Курган».
Перекрытие дороги связано с приближающимся наводнением. Шоссе начинает заливать водой при 720 см. Сейчас в Кургане вода в Тоболе стремительно растет. На 16:00 уровень составил 547 см. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
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