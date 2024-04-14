Шоссе Тюнина в Кургане перекрыли из-за наводнения

14 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Перекрыли шоссе Тюнина в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Автомобильное движение по шоссе Тюнина закрыто в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и СМИ. «Автомобильное движение по шоссе Тюнина через гидроузел закрыто. Сотрудники ГИБДД направляют всех через Бурова-Петровский мост», — пишет ГТРК «Курган». Перекрытие дороги связано с приближающимся наводнением. Шоссе начинает заливать водой при 720 см. Сейчас в Кургане вода в Тоболе стремительно растет. На 16:00 уровень составил 547 см. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобильное движение по шоссе Тюнина закрыто в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и СМИ. «Автомобильное движение по шоссе Тюнина через гидроузел закрыто. Сотрудники ГИБДД направляют всех через Бурова-Петровский мост», — пишет ГТРК «Курган». Перекрытие дороги связано с приближающимся наводнением. Шоссе начинает заливать водой при 720 см. Сейчас в Кургане вода в Тоболе стремительно растет. На 16:00 уровень составил 547 см. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.