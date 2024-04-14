Шоссе Тюнина в Кургане перекрыли из-за наводнения

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Теплый стан. Курган , шоссе тюнина, весовой контроль
Перекрыли шоссе Тюнина в Кургане Фото:
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Автомобильное движение по шоссе Тюнина закрыто в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и СМИ.

«Автомобильное движение по шоссе Тюнина через гидроузел закрыто. Сотрудники ГИБДД направляют всех через Бурова-Петровский мост», — пишет ГТРК «Курган».

Перекрытие дороги связано с приближающимся наводнением. Шоссе начинает заливать водой при 720 см. Сейчас в Кургане вода в Тоболе стремительно растет. На 16:00 уровень составил 547 см. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Автомобильное движение по шоссе Тюнина закрыто в Кургане. Об этом сообщают очевидцы и СМИ. «Автомобильное движение по шоссе Тюнина через гидроузел закрыто. Сотрудники ГИБДД направляют всех через Бурова-Петровский мост», — пишет ГТРК «Курган». Перекрытие дороги связано с приближающимся наводнением. Шоссе начинает заливать водой при 720 см. Сейчас в Кургане вода в Тоболе стремительно растет. На 16:00 уровень составил 547 см. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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