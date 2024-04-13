В Челябинске полиция нагрянула к мигрантам в Ozon и вручила повестки в военкомат

Полиция Челябинска в ходе рейда проверила мигрантов, работающих на сортировочном пункте маркетплейса Ozon. Имеющим российское гражданство уроженцам ближнего зарубежья были вручены повестки о явке в военкомат.
«Полиция Челябинска проверила иностранных работников сортировочного пункта маркетплейса. Во время проверки четырем уроженцам из стран СНГ с российским гражданством военком вручил повестки в военкомат», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В райотдел также было доставлено восемь мигрантов. Сейчас их проверяются на предмет законности нахождения в России.
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