13 апреля 2024
12 апреля 2024

В Челябинске полиция нагрянула к мигрантам в Ozon и вручила повестки в военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , полиция
Полиция продолжает массированные проверки иностранных граждан Фото:

Полиция Челябинска в ходе рейда проверила мигрантов, работающих на сортировочном пункте маркетплейса Ozon. Имеющим российское гражданство уроженцам ближнего зарубежья были вручены повестки о явке в военкомат.

«Полиция Челябинска проверила иностранных работников сортировочного пункта маркетплейса. Во время проверки четырем уроженцам из стран СНГ с российским гражданством военком вручил повестки в военкомат», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В райотдел также было доставлено восемь мигрантов. Сейчас их проверяются на предмет законности нахождения в России.

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Полиция Челябинска в ходе рейда проверила мигрантов, работающих на сортировочном пункте маркетплейса Ozon. Имеющим российское гражданство уроженцам ближнего зарубежья были вручены повестки о явке в военкомат. «Полиция Челябинска проверила иностранных работников сортировочного пункта маркетплейса. Во время проверки четырем уроженцам из стран СНГ с российским гражданством военком вручил повестки в военкомат», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В райотдел также было доставлено восемь мигрантов. Сейчас их проверяются на предмет законности нахождения в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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