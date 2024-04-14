Губернатор Шумков обнаружил опасный для прохождения паводка затор. Фото

14 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова затор может стать опасным для прохождения паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка. О заторе в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков. «Видим затор на гидроузле. Ситуация опасная возникновением затора и последующим подъемом воды. Коллегам поставлена задача решить проблему», — сообщил Шумков. Также неподалеку были обнаружены свалка шин и деревянного мусора, что, по словам губернатора, при попадании в воду может создать серьезные проблемы. Шумков попросил жителей региона убирать мусор с территорий, которым угрожает подтопление. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор поручил убрать затор telegram-канал губернатора Вадима Шумкова . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка. О заторе в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков. «Видим затор на гидроузле. Ситуация опасная возникновением затора и последующим подъемом воды. Коллегам поставлена задача решить проблему», — сообщил Шумков. Также неподалеку были обнаружены свалка шин и деревянного мусора, что, по словам губернатора, при попадании в воду может создать серьезные проблемы. Шумков попросил жителей региона убирать мусор с территорий, которым угрожает подтопление. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.