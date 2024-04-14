Губернатор Шумков обнаружил опасный для прохождения паводка затор. Фото

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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова затор может стать опасным для прохождения паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка. О заторе в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.

«Видим затор на гидроузле. Ситуация опасная возникновением затора и последующим подъемом воды. Коллегам поставлена задача решить проблему», — сообщил Шумков.

Также неподалеку были обнаружены свалка шин и деревянного мусора, что, по словам губернатора, при попадании в воду может создать серьезные проблемы. Шумков попросил жителей региона убирать мусор с территорий, которым угрожает подтопление. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Губернатор поручил убрать затор
Губернатор поручил убрать затор
Фото:

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В Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка. О заторе в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков. «Видим затор на гидроузле. Ситуация опасная возникновением затора и последующим подъемом воды. Коллегам поставлена задача решить проблему», — сообщил Шумков. Также неподалеку были обнаружены свалка шин и деревянного мусора, что, по словам губернатора, при попадании в воду может создать серьезные проблемы. Шумков попросил жителей региона убирать мусор с территорий, которым угрожает подтопление. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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