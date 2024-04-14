В Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка. О заторе в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.
«Видим затор на гидроузле. Ситуация опасная возникновением затора и последующим подъемом воды. Коллегам поставлена задача решить проблему», — сообщил Шумков.
Также неподалеку были обнаружены свалка шин и деревянного мусора, что, по словам губернатора, при попадании в воду может создать серьезные проблемы. Шумков попросил жителей региона убирать мусор с территорий, которым угрожает подтопление. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка. О заторе в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков. «Видим затор на гидроузле. Ситуация опасная возникновением затора и последующим подъемом воды. Коллегам поставлена задача решить проблему», — сообщил Шумков. Также неподалеку были обнаружены свалка шин и деревянного мусора, что, по словам губернатора, при попадании в воду может создать серьезные проблемы. Шумков попросил жителей региона убирать мусор с территорий, которым угрожает подтопление. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.