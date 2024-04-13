Екатеринбург попал в программу «Жизнь своих» на «Первом канале»

14 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В выпуске ведущий побывал дома у деда Спартака Фото: Илья Московец © URA.RU Сегодня, 14 апреля, в эфире «Первого канала» в программе «Жизнь своих» показали серию о Екатеринбурге. Выпуск опубликован на сайте «Первого канала». «Сегодня мы искали сокровища Урала, и чего только ни нашли. И краснокнижных редких птиц, и архитектурные жемчужины, и россыпи самоцветов. Но, пожалуй, самое ценное в этой шкатулке с сокровищами — люди. Невероятно талантливые, с огромным добрым сердцем, крепкие и выносливые», — сказал в конце программы ведущий шоу Евгений Кривцов. В выпуске съемочная группа посетила бассейн на крыше «Высоцкого» и Храм на Крови. Также они познакомились с местным жителем дедом Спартаком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 14 апреля, в эфире «Первого канала» в программе «Жизнь своих» показали серию о Екатеринбурге. Выпуск опубликован на сайте «Первого канала». «Сегодня мы искали сокровища Урала, и чего только ни нашли. И краснокнижных редких птиц, и архитектурные жемчужины, и россыпи самоцветов. Но, пожалуй, самое ценное в этой шкатулке с сокровищами — люди. Невероятно талантливые, с огромным добрым сердцем, крепкие и выносливые», — сказал в конце программы ведущий шоу Евгений Кривцов. В выпуске съемочная группа посетила бассейн на крыше «Высоцкого» и Храм на Крови. Также они познакомились с местным жителем дедом Спартаком.