Екатеринбург попал в программу «Жизнь своих» на «Первом канале»

Сегодня, 14 апреля, в эфире «Первого канала» в программе «Жизнь своих» показали серию о Екатеринбурге. Выпуск опубликован на сайте «Первого канала».
«Сегодня мы искали сокровища Урала, и чего только ни нашли. И краснокнижных редких птиц, и архитектурные жемчужины, и россыпи самоцветов. Но, пожалуй, самое ценное в этой шкатулке с сокровищами — люди. Невероятно талантливые, с огромным добрым сердцем, крепкие и выносливые», — сказал в конце программы ведущий шоу Евгений Кривцов.
В выпуске съемочная группа посетила бассейн на крыше «Высоцкого» и Храм на Крови. Также они познакомились с местным жителем дедом Спартаком.
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