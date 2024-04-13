13 апреля 2024

Екатеринбург попал в программу «Жизнь своих» на «Первом канале»

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, седаков владимир, художник спартак
В выпуске ведущий побывал дома у деда Спартака Фото:

Сегодня, 14 апреля, в эфире «Первого канала» в программе «Жизнь своих» показали серию о Екатеринбурге. Выпуск опубликован на сайте «Первого канала».

«Сегодня мы искали сокровища Урала, и чего только ни нашли. И краснокнижных редких птиц, и архитектурные жемчужины, и россыпи самоцветов. Но, пожалуй, самое ценное в этой шкатулке с сокровищами — люди. Невероятно талантливые, с огромным добрым сердцем, крепкие и выносливые», — сказал в конце программы ведущий шоу Евгений Кривцов.

В выпуске съемочная группа посетила бассейн на крыше «Высоцкого» и Храм на Крови. Также они познакомились с местным жителем дедом Спартаком.

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Сегодня, 14 апреля, в эфире «Первого канала» в программе «Жизнь своих» показали серию о Екатеринбурге. Выпуск опубликован на сайте «Первого канала». «Сегодня мы искали сокровища Урала, и чего только ни нашли. И краснокнижных редких птиц, и архитектурные жемчужины, и россыпи самоцветов. Но, пожалуй, самое ценное в этой шкатулке с сокровищами — люди. Невероятно талантливые, с огромным добрым сердцем, крепкие и выносливые», — сказал в конце программы ведущий шоу Евгений Кривцов. В выпуске съемочная группа посетила бассейн на крыше «Высоцкого» и Храм на Крови. Также они познакомились с местным жителем дедом Спартаком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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