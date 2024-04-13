Более 3000 человек пришли на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге

14 апреля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Сидения в концертном зале демонтированы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на концерте группы «Пикник» собралось около 3000 человек. При этом концертная площадка вмещает до 5000 зрителей. Такую цифру URA.RU назвали представители концертной площадки. Больше всего людей замечено на танцполе — ради концерта в «Екатеринбург-Экспо» убрали сидения в нижней части зала. Много посетителей замечено и в партере, а больше всего пустых сидений — на балконе. Сегодня, 14 апреля, на одной из главных площадок столицы Урала усилили меры безопасности: возле «Экспо» дежурят полиция, скорая помощь, ГИБДД и Росгвардия. Особое отношение к безопасности зрителей стали применять после того, как 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник». В той трагедии погибли 145 человек, около 200 — пострадали. Фото: Екатерина Крылова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на концерте группы «Пикник» собралось около 3000 человек. При этом концертная площадка вмещает до 5000 зрителей. Такую цифру URA.RU назвали представители концертной площадки. Больше всего людей замечено на танцполе — ради концерта в «Екатеринбург-Экспо» убрали сидения в нижней части зала. Много посетителей замечено и в партере, а больше всего пустых сидений — на балконе. Сегодня, 14 апреля, на одной из главных площадок столицы Урала усилили меры безопасности: возле «Экспо» дежурят полиция, скорая помощь, ГИБДД и Росгвардия. Особое отношение к безопасности зрителей стали применять после того, как 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник». В той трагедии погибли 145 человек, около 200 — пострадали.