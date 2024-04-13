13 апреля 2024

Более 3000 человек пришли на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, концертный зал, мвц екатеринбург экспо, конгресс центр
Сидения в концертном зале демонтированы Фото:

В Екатеринбурге на концерте группы «Пикник» собралось около 3000 человек. При этом концертная площадка вмещает до 5000 зрителей. Такую цифру URA.RU назвали представители концертной площадки.

Больше всего людей замечено на танцполе — ради концерта в «Екатеринбург-Экспо» убрали сидения в нижней части зала. Много посетителей замечено и в партере, а больше всего пустых сидений — на балконе.

Сегодня, 14 апреля, на одной из главных площадок столицы Урала усилили меры безопасности: возле «Экспо» дежурят полиция, скорая помощь, ГИБДД и Росгвардия. Особое отношение к безопасности зрителей стали применять после того, как 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник». В той трагедии погибли 145 человек, около 200 — пострадали.

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В Екатеринбурге на концерте группы «Пикник» собралось около 3000 человек. При этом концертная площадка вмещает до 5000 зрителей. Такую цифру URA.RU назвали представители концертной площадки. Больше всего людей замечено на танцполе — ради концерта в «Екатеринбург-Экспо» убрали сидения в нижней части зала. Много посетителей замечено и в партере, а больше всего пустых сидений — на балконе. Сегодня, 14 апреля, на одной из главных площадок столицы Урала усилили меры безопасности: возле «Экспо» дежурят полиция, скорая помощь, ГИБДД и Росгвардия. Особое отношение к безопасности зрителей стали применять после того, как 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник». В той трагедии погибли 145 человек, около 200 — пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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