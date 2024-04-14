Уровень реки Тобол в районе Кургана повысился

В селе Бараба Курганской области уровень воды в Тоболе повысился на три сантиметра на момент 20:00. За восемь часов прирост составил 31 сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Село Бараба. Уровень воды на 20:00: 189 сантиметров. Прирост составляет три сантиметра», — указано на карте. За восемь часов Тобол вырос на 31 сантиметр.
В Кургане прирост воды в Тоболе к 20:00 составил девять сантиметров, а общий уровень — 565 сантиметров. До выхода реки на пойму осталось 85 сантиметров.
В 16:00 уровень воды составлял 547 сантиметров над нулем поста. Течение сносит мосты в селах и деревнях, и спасатели бурят землю, чтобы вытащить обломки. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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В селе Бараба Курганской области уровень воды в Тоболе повысился на три сантиметра на момент 20:00. За восемь часов прирост составил 31 сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Село Бараба. Уровень воды на 20:00: 189 сантиметров. Прирост составляет три сантиметра», — указано на карте. За восемь часов Тобол вырос на 31 сантиметр. В Кургане прирост воды в Тоболе к 20:00 составил девять сантиметров, а общий уровень — 565 сантиметров. До выхода реки на пойму осталось 85 сантиметров. В 16:00 уровень воды составлял 547 сантиметров над нулем поста. Течение сносит мосты в селах и деревнях, и спасатели бурят землю, чтобы вытащить обломки. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.