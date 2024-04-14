В Тюмени появится центр спортивного танца

Центр спортивного танца могут построить на улице Монтажников
В Тюмени планируют построить центр спортивного танца на улице Монтажников. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте инвестиционного портала региона.
«Строительство центра спортивного танца с целью обеспечения населения услугами в сфере физической культуры и спорта путем развития инфраструктуры спорта. Возможное место реализации: город Тюмень, улица Монтажников», — указано в документе.
Отмечается, что заключить соглашение по объекту могут в 2027 году. Для строительства центра необходимо от 200 млн рублей инвестиций.
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