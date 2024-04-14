14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Тюмени появится центр спортивного танца

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Выставка "Одна мечта на двоих" в Музее истории. Екатеринбург, танец, одна мечта на двоих, танцевать
Центр спортивного танца могут построить на улице Монтажников Фото:

В Тюмени планируют построить центр спортивного танца на улице Монтажников. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте инвестиционного портала региона.

«Строительство центра спортивного танца с целью обеспечения населения услугами в сфере физической культуры и спорта путем развития инфраструктуры спорта. Возможное место реализации: город Тюмень, улица Монтажников», — указано в документе.

Отмечается, что заключить соглашение по объекту могут в 2027 году. Для строительства центра необходимо от 200 млн рублей инвестиций.

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В Тюмени планируют построить центр спортивного танца на улице Монтажников. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте инвестиционного портала региона. «Строительство центра спортивного танца с целью обеспечения населения услугами в сфере физической культуры и спорта путем развития инфраструктуры спорта. Возможное место реализации: город Тюмень, улица Монтажников», — указано в документе. Отмечается, что заключить соглашение по объекту могут в 2027 году. Для строительства центра необходимо от 200 млн рублей инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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