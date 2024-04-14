Главное о СВО к вечеру 14 апреля: командование ВСУ начало проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

«Украинская правда»: в ВСУ начались проверки после потерь позиций у Часова Яра

14 апреля 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ начало проверки военных из-за ситуации у Часова Яра Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ВСУ из-за потерь некоторых позиций в районе Часова Яра начались проверки со стороны украинского командования. Российские военные поразили живую силу ВСУ на авдеевском направлении, лишив противника порядка 460 бойцов. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 14 апреля. Обстановка в Часовом Яру Командование ВСУ начало проверку в отношении 67-й отдельной механизированной бригады после потерь позиций у Часова Яра. По данным «Украинской правды», командиры заинтересовались провалами столь «замотивированного» подразделения. Также ситуацией на участке фронта обеспокоился главком ВСУ Александр Сырский. По словам командира, взятие Часова Яра даст российским бойцам возможность продвижения в Краматорскую агломерацию. Другие направления На авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение скоплениям сил украинской армии, а также отразили семь контратак различных бригад ВСУ. В результате противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийскую установку Д-30, говорится в сводке Минобороны РФ. Бойцы «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции и нанесли удары по силам ВСУ, включая 92-ю штурмовую, 28-ю и 93-ю механизированные бригады на донецком направлении. Также была отражена контратака 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Веселого, причем противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. На южнодонецком участке фронта военные «восточной» группировки усилили позиции и нанесли подразделениям ВСУ огневое поражение. В результате боев противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийские установки 'Krab' и М777 польского и американского производства соответственно, и гаубицу Д-30». Бойцы группировки «Север» на белгородском направлении при поддержке авиации ударили по украинским позициям. ВСУ лишились около 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийскую установку М109 «Paladin» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Подразделения группировки «Запад» на купянском направлении улучшили свои позиции и нанесли удары по 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й и 21-й механизированным бригадам ВСУ. В результате противник потерял до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30. На херсонском участке войска группировки «Днепр» также нанесли удары по силам и технике ВСУ, в результате чего были уничтожены порядка 55 военнослужащих. Среди потерь также: два автомобиля, артиллерийская гаубица Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ВСУ из-за потерь некоторых позиций в районе Часова Яра начались проверки со стороны украинского командования. Российские военные поразили живую силу ВСУ на авдеевском направлении, лишив противника порядка 460 бойцов. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 14 апреля. Командование ВСУ начало проверку в отношении 67-й отдельной механизированной бригады после потерь позиций у Часова Яра. По данным «Украинской правды», командиры заинтересовались провалами столь «замотивированного» подразделения. Также ситуацией на участке фронта обеспокоился главком ВСУ Александр Сырский. По словам командира, взятие Часова Яра даст российским бойцам возможность продвижения в Краматорскую агломерацию. На авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение скоплениям сил украинской армии, а также отразили семь контратак различных бригад ВСУ. В результате противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийскую установку Д-30, говорится в сводке Минобороны РФ. Бойцы «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции и нанесли удары по силам ВСУ, включая 92-ю штурмовую, 28-ю и 93-ю механизированные бригады на донецком направлении. Также была отражена контратака 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Веселого, причем противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. На южнодонецком участке фронта военные «восточной» группировки усилили позиции и нанесли подразделениям ВСУ огневое поражение. В результате боев противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийские установки 'Krab' и М777 польского и американского производства соответственно, и гаубицу Д-30». Бойцы группировки «Север» на белгородском направлении при поддержке авиации ударили по украинским позициям. ВСУ лишились около 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийскую установку М109 «Paladin» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Подразделения группировки «Запад» на купянском направлении улучшили свои позиции и нанесли удары по 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й и 21-й механизированным бригадам ВСУ. В результате противник потерял до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30. На херсонском участке войска группировки «Днепр» также нанесли удары по силам и технике ВСУ, в результате чего были уничтожены порядка 55 военнослужащих. Среди потерь также: два автомобиля, артиллерийская гаубица Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».