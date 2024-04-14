В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

На Украине в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начались проверки после потери некоторых позиций у Часова Яра. Об этом написали в издании «Украинская правда».
«После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — передает украинская газета. Уточняется, что командование заинтересовалось потерями в столь «замотивированном подразделении».
Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что российская армия нашла окно для ударов по украинским позициям около города, передает телеканал 360. также недавно telegram-каналы начали писать, что армия РФ прорвала оборону на артемовском направлении и продвигаются в районе Часова Яра.
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