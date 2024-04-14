В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

14 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ заинтересовалось потерями под Часовым Яром Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начались проверки после потери некоторых позиций у Часова Яра. Об этом написали в издании «Украинская правда». «После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — передает украинская газета. Уточняется, что командование заинтересовалось потерями в столь «замотивированном подразделении». Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что российская армия нашла окно для ударов по украинским позициям около города, передает телеканал 360. также недавно telegram-каналы начали писать, что армия РФ прорвала оборону на артемовском направлении и продвигаются в районе Часова Яра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начались проверки после потери некоторых позиций у Часова Яра. Об этом написали в издании «Украинская правда». «После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — передает украинская газета. Уточняется, что командование заинтересовалось потерями в столь «замотивированном подразделении». Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что российская армия нашла окно для ударов по украинским позициям около города, передает телеканал 360. также недавно telegram-каналы начали писать, что армия РФ прорвала оборону на артемовском направлении и продвигаются в районе Часова Яра.