В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

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Командование ВСУ заинтересовалось потерями под Часовым Яром Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начались проверки после потери некоторых позиций у Часова Яра. Об этом написали в издании «Украинская правда».

«После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — передает украинская газета. Уточняется, что командование заинтересовалось потерями в столь «замотивированном подразделении».

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что российская армия нашла окно для ударов по украинским позициям около города, передает телеканал 360. также недавно telegram-каналы начали писать, что армия РФ прорвала оборону на артемовском направлении и продвигаются в районе Часова Яра.

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На Украине в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начались проверки после потери некоторых позиций у Часова Яра. Об этом написали в издании «Украинская правда». «После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — передает украинская газета. Уточняется, что командование заинтересовалось потерями в столь «замотивированном подразделении». Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что российская армия нашла окно для ударов по украинским позициям около города, передает телеканал 360. также недавно telegram-каналы начали писать, что армия РФ прорвала оборону на артемовском направлении и продвигаются в районе Часова Яра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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