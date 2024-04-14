Челябинка, решившая накрутить лайки в соцсетях, лишилась 400 тысяч

Только после общения с сотрудником банка, женщина поняла, что попалась на удочку мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области девушка хотела заработать на лайках и комментариях в соцсетях, но в итоге сама осталась без денег. Анонимный работодатель попросил выполнить несколько тестовых заданий, которые оказались мошеннической схемой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«С заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кунашакского района. Женщина рассказала, что в мессенджере ей поступило предложение заработать на лайках и комментариях. В течение двух дней, в качестве задания от работодателя, она размещала и выводила денежные средства на площадке, ссылку на которую ей прислал неизвестный», — уточнили в пресс-службе главка

Затем злоумышленники потребовали переводить деньги через банкомат. Потерпевшая направила на неизвестный счет 90 и 95 тысяч рублей, а после оформила кредит на 200 тысяч рублей, отправив сумму мошенникам.

Только когда карта челябинки была заблокирована банком, она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.