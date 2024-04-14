14 апреля 2024
13 апреля 2024

Челябинка, решившая накрутить лайки в соцсетях, лишилась 400 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Только после общения с сотрудником банка, женщина поняла, что попалась на удочку мошенников Фото:

В Челябинской области девушка хотела заработать на лайках и комментариях в соцсетях, но в итоге сама осталась без денег. Анонимный работодатель попросил выполнить несколько тестовых заданий, которые оказались мошеннической схемой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«С заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кунашакского района. Женщина рассказала, что в мессенджере ей поступило предложение заработать на лайках и комментариях. В течение двух дней, в качестве задания от работодателя, она размещала и выводила денежные средства на площадке, ссылку на которую ей прислал неизвестный», — уточнили в пресс-службе главка

Затем злоумышленники потребовали переводить деньги через банкомат. Потерпевшая направила на неизвестный счет 90 и 95 тысяч рублей, а после оформила кредит на 200 тысяч рублей, отправив сумму мошенникам.

Только когда карта челябинки была заблокирована банком, она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинской области девушка хотела заработать на лайках и комментариях в соцсетях, но в итоге сама осталась без денег. Анонимный работодатель попросил выполнить несколько тестовых заданий, которые оказались мошеннической схемой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «С заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кунашакского района. Женщина рассказала, что в мессенджере ей поступило предложение заработать на лайках и комментариях. В течение двух дней, в качестве задания от работодателя, она размещала и выводила денежные средства на площадке, ссылку на которую ей прислал неизвестный», — уточнили в пресс-службе главка Затем злоумышленники потребовали переводить деньги через банкомат. Потерпевшая направила на неизвестный счет 90 и 95 тысяч рублей, а после оформила кредит на 200 тысяч рублей, отправив сумму мошенникам. Только когда карта челябинки была заблокирована банком, она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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