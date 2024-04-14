Мусор, который жители накопили и бросили в пойме реки Тобол, создает заторы на гидроузлах и приведет к подтоплению части Кургана. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.
«Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города», — говорится в сообщении представителей властей региона.
Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами. В результате мониторинга с воздуха власти обнаружили пять свалок мусора 14 апреля, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сотрудники МЧС России занимались ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Неподалеку была обнаружена свалка шин и деревянного мусора, который бросили местные жители.
Сотрудники МЧС очистили гидроузлы в Кургане от мусора
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Мусор, который жители накопили и бросили в пойме реки Тобол, создает заторы на гидроузлах и приведет к подтоплению части Кургана. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города», — говорится в сообщении представителей властей региона. Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами. В результате мониторинга с воздуха власти обнаружили пять свалок мусора 14 апреля, подчеркнули в пресс-службе. Ранее сотрудники МЧС России занимались ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Неподалеку была обнаружена свалка шин и деревянного мусора, который бросили местные жители.