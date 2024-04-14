14 апреля 2024

Власти обвинили жителей, чей мусор создает заторы на гидроузлах в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., набережная, мост, плотина, паводок, река тобол, весна
Брошенный курганцами мусор мешает проходу воды через гидроузлы Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Мусор, который жители накопили и бросили в пойме реки Тобол, создает заторы на гидроузлах и приведет к подтоплению части Кургана. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.

«Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города», — говорится в сообщении представителей властей региона.

Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами. В результате мониторинга с воздуха власти обнаружили пять свалок мусора 14 апреля, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сотрудники МЧС России занимались ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Неподалеку была обнаружена свалка шин и деревянного мусора, который бросили местные жители.

Сотрудники МЧС очистили гидроузлы в Кургане от мусора
Сотрудники МЧС очистили гидроузлы в Кургане от мусора
Фото:
В Кургане рядом с Тоболом обнаружили незаконные свалки, откуда мусор попадет в гидроузлы из-за паводка
В Кургане рядом с Тоболом обнаружили незаконные свалки, откуда мусор попадет в гидроузлы из-за паводка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мусор, который жители накопили и бросили в пойме реки Тобол, создает заторы на гидроузлах и приведет к подтоплению части Кургана. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города», — говорится в сообщении представителей властей региона. Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами. В результате мониторинга с воздуха власти обнаружили пять свалок мусора 14 апреля, подчеркнули в пресс-службе. Ранее сотрудники МЧС России занимались ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Неподалеку была обнаружена свалка шин и деревянного мусора, который бросили местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...