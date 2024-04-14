Школьник из ЯНАО стал лауреатом всероссийской конференции за анализ колбасы

Школьник из Салехарда (ЯНАО) Артем выступил на всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура — Север» в Санкт-Петербурге с работой по анализу колбасы разных производителей. Благодаря этому исследованию он стал лауреатом третьей степени, сообщили в городском департаменте образования.
«Участие Артема Истрати … во Всероссийской конференции „Юность.Наука.Культура — Север“ в городе Санкт — Петербурге, принесло отличные результаты. … Артем представил работу на тему: „Сравнительный анализ качества вареной колбасы от разных производителей“ и стал Лауреатом третьей степени», — написано в telegram-канале ведомства.
Его наставником была педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Надежда» Анна Истрати. Мероприятие проходило для одаренных учеников 8—11 классов.
По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Экскурсионно-образовательная поездка пройдет с 18 по 20 апреля.
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Школьник из Салехарда (ЯНАО) Артем выступил на всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура — Север» в Санкт-Петербурге с работой по анализу колбасы разных производителей. Благодаря этому исследованию он стал лауреатом третьей степени, сообщили в городском департаменте образования. «Участие Артема Истрати … во Всероссийской конференции „Юность.Наука.Культура — Север“ в городе Санкт — Петербурге, принесло отличные результаты. … Артем представил работу на тему: „Сравнительный анализ качества вареной колбасы от разных производителей“ и стал Лауреатом третьей степени», — написано в telegram-канале ведомства. Его наставником была педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Надежда» Анна Истрати. Мероприятие проходило для одаренных учеников 8—11 классов. По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Экскурсионно-образовательная поездка пройдет с 18 по 20 апреля.