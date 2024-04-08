Финалисты всероссийского молодежного конкурса приедут на Ямал

ЯНАО посетят 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена»

Лидеры молодежных сообществ посетят Сабетту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Информация об этом размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте.

«Основными условиями конкурса поездки на Ямал были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе. По итогам конкурса на Ямал приедут школьники из 32 регионов страны. Также к ним присоединятся 39 лидеров ямальских молодежных сообществ и победители конкурсных испытаний от „Движение Первых“ Ямала и „Ямолод“», — говорится в сообщении.

Экскурсионно-образовательная поездка пройдет с 18 по 20 апреля. Школьники посетят столицу округа город Салехард (ЯНАО), побывают в поселке Горнокнязевск (ЯНАО), где познакомятся с традициями и укладом жизни коренных народов севера. На следующий день гости отправятся на крупное газоконденсатное месторождение в округе — завод «Ямал СПГ» в Сабетте, где с познавательной лекцией выступит глава региона Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО молодежный центр по развитию туризма будет поощрять тех, кто посетил больше всех регионов страны. Губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что ежегодно топовых туристов ждут призы и путешествия.