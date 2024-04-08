08 апреля 2024

Финалисты всероссийского молодежного конкурса приедут на Ямал

ЯНАО посетят 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Лидеры молодежных сообществ посетят Сабетту Фото:

По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Информация об этом размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте.

«Основными условиями конкурса поездки на Ямал были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе. По итогам конкурса на Ямал приедут школьники из 32 регионов страны. Также к ним присоединятся 39 лидеров ямальских молодежных сообществ и победители конкурсных испытаний от „Движение Первых“ Ямала и „Ямолод“», — говорится в сообщении.

Экскурсионно-образовательная поездка пройдет с 18 по 20 апреля. Школьники посетят столицу округа город Салехард (ЯНАО), побывают в поселке Горнокнязевск (ЯНАО), где познакомятся с традициями и укладом жизни коренных народов севера. На следующий день гости отправятся на крупное газоконденсатное месторождение в округе — завод «Ямал СПГ» в Сабетте, где с познавательной лекцией выступит глава региона Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО молодежный центр по развитию туризма будет поощрять тех, кто посетил больше всех регионов страны. Губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что ежегодно топовых туристов ждут призы и путешествия.

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По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена». Информация об этом размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте. «Основными условиями конкурса поездки на Ямал были съемка видеоролика и написание мотивационного эссе. По итогам конкурса на Ямал приедут школьники из 32 регионов страны. Также к ним присоединятся 39 лидеров ямальских молодежных сообществ и победители конкурсных испытаний от „Движение Первых“ Ямала и „Ямолод“», — говорится в сообщении. Экскурсионно-образовательная поездка пройдет с 18 по 20 апреля. Школьники посетят столицу округа город Салехард (ЯНАО), побывают в поселке Горнокнязевск (ЯНАО), где познакомятся с традициями и укладом жизни коренных народов севера. На следующий день гости отправятся на крупное газоконденсатное месторождение в округе — завод «Ямал СПГ» в Сабетте, где с познавательной лекцией выступит глава региона Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО молодежный центр по развитию туризма будет поощрять тех, кто посетил больше всех регионов страны. Губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что ежегодно топовых туристов ждут призы и путешествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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