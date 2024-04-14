Курган готовится встретить пик паводка: новая информация о наводнении. Онлайн-трансляция

Курган готовится встретить пик паводка

15 апреля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Курганцы встречают пик паводка (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане приближается пик паводка. Ведется эвакуация жителей. Спасатели МЧС ликвидируют заторы из мусора на гидроузлах. Власти продолжают бурить дыры в пойме Тобола, чтобы вода быстрее уходила в почву. Люди сплотились перед угрозой стихии, но многие нервничают, поскольку даже ночью в городе воют сирены. С хронологией событий можно ознакомиться здесь. О самом важном — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 01:45 В Курганской области в пойме Тобола продолжается бурение скважин, которые по мнению властей могут защитить населенные пункты от наводнения. Дыры бурят еще в трех округах. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. 01:24 Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, сообщили курганские власти в ответ на жалобы жителей по поводу ночного воя сирен. 01:17 В различных микрорайонах Кургана жители жалуются, что ночью воют сирены. Зачем нагнетать панику, если пик паводка пока не наступил, возмущаются горожане. Сирену включают через каждые два часа. 01:12 В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. Там дежурит полиция. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане приближается пик паводка. Ведется эвакуация жителей. Спасатели МЧС ликвидируют заторы из мусора на гидроузлах. Власти продолжают бурить дыры в пойме Тобола, чтобы вода быстрее уходила в почву. Люди сплотились перед угрозой стихии, но многие нервничают, поскольку даже ночью в городе воют сирены. С хронологией событий можно ознакомиться здесь. О самом важном — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 01:45 15.04.2024 В Курганской области в пойме Тобола продолжается бурение скважин, которые по мнению властей могут защитить населенные пункты от наводнения. Дыры бурят еще в трех округах. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. 01:24 15.04.2024 Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, сообщили курганские власти в ответ на жалобы жителей по поводу ночного воя сирен. 01:17 15.04.2024 В различных микрорайонах Кургана жители жалуются, что ночью воют сирены. Зачем нагнетать панику, если пик паводка пока не наступил, возмущаются горожане. Сирену включают через каждые два часа. 01:12 15.04.2024 В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. Там дежурит полиция. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.