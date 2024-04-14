В Тоболе у Кургана резко вырос уровень воды

15 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

В Тоболе снова вырос уровень воды (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа», — говорится в сообщении представителей властей региона. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см за два часа. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа», — говорится в сообщении представителей властей региона. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см за два часа. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.