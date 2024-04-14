14 апреля 2024

В Тоболе у Кургана резко вырос уровень воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол Курган, набережная, дамба, паводок, город курган
В Тоболе снова вырос уровень воды (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.

«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа», — говорится в сообщении представителей властей региона.

У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см за два часа. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа», — говорится в сообщении представителей властей региона. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см за два часа. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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