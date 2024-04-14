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12 апреля 2024

Пропавшего в Новый год мужчину нашли мертвым в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший мужчина замерз насмерть (архивное фото) Фото:

Пропавшего 31 декабря 2023 года 44-летнего мужчину нашли мертвым в Перми. Об этом сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсетях.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Мужчина замерз насмерть, дополняет «КП Пермь».

Сейчас в Перми идут поиски 15-летнего Никиты Поздеева. Мальчик вышел из дома в селе Мысы 20 марта, с тех пор него местонахождение неизвестно. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию. Также можно обратиться в ЕДДС по телефону 112.

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Пропавшего 31 декабря 2023 года 44-летнего мужчину нашли мертвым в Перми. Об этом сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсетях. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Мужчина замерз насмерть, дополняет «КП Пермь». Сейчас в Перми идут поиски 15-летнего Никиты Поздеева. Мальчик вышел из дома в селе Мысы 20 марта, с тех пор него местонахождение неизвестно. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию. Также можно обратиться в ЕДДС по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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