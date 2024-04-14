Пропавшего в Новый год мужчину нашли мертвым в Перми

15 апреля 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Пропавший мужчина замерз насмерть (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пропавшего 31 декабря 2023 года 44-летнего мужчину нашли мертвым в Перми. Об этом сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсетях. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Мужчина замерз насмерть, дополняет «КП Пермь». Сейчас в Перми идут поиски 15-летнего Никиты Поздеева. Мальчик вышел из дома в селе Мысы 20 марта, с тех пор него местонахождение неизвестно. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию. Также можно обратиться в ЕДДС по телефону 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшего 31 декабря 2023 года 44-летнего мужчину нашли мертвым в Перми. Об этом сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсетях. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Мужчина замерз насмерть, дополняет «КП Пермь». Сейчас в Перми идут поиски 15-летнего Никиты Поздеева. Мальчик вышел из дома в селе Мысы 20 марта, с тех пор него местонахождение неизвестно. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию. Также можно обратиться в ЕДДС по телефону 112.