Пропавшего в Новый год мужчину нашли мертвым в Перми

Пропавший мужчина замерз насмерть (архивное фото)
Пропавшего 31 декабря 2023 года 44-летнего мужчину нашли мертвым в Перми. Об этом сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсетях.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Мужчина замерз насмерть, дополняет «КП Пермь».
Сейчас в Перми идут поиски 15-летнего Никиты Поздеева. Мальчик вышел из дома в селе Мысы 20 марта, с тех пор него местонахождение неизвестно. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию. Также можно обратиться в ЕДДС по телефону 112.
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