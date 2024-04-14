В Чистом поле прибывает вода (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В микрорайоне Кургана Чистое поле прибывает вода. Об этом сообщили URA.RU местные жители.
«В Чистом поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено видео с места событий.
В Кургане уровень воды в реке Тобол 15 апреля ночью увеличился на 11 см за два часа. Вода поднялась уже почти до шести метров над нулем поста.
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