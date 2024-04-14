Природа В отдаленном микрорайоне Кургана прибывает вода. Видео 15 апреля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 + В Чистом поле прибывает вода (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Кургана Чистое поле прибывает вода. Об этом сообщили URA.RU местные жители. «В Чистом поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено видео с места событий. В Кургане уровень воды в реке Тобол 15 апреля ночью увеличился на 11 см за два часа. Вода поднялась уже почти до шести метров над нулем поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В микрорайоне Кургана Чистое поле прибывает вода. Об этом сообщили URA.RU местные жители. «В Чистом поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено видео с места событий. В Кургане уровень воды в реке Тобол 15 апреля ночью увеличился на 11 см за два часа. Вода поднялась уже почти до шести метров над нулем поста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям