14 апреля 2024

В отдаленном микрорайоне Кургана прибывает вода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок шоссе Тюнина. Курган, паводок
В Чистом поле прибывает вода (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Кургана Чистое поле прибывает вода. Об этом сообщили URA.RU местные жители.

«В Чистом поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено видео с места событий.

В Кургане уровень воды в реке Тобол 15 апреля ночью увеличился на 11 см за два часа. Вода поднялась уже почти до шести метров над нулем поста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Кургана Чистое поле прибывает вода. Об этом сообщили URA.RU местные жители. «В Чистом поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено видео с места событий. В Кургане уровень воды в реке Тобол 15 апреля ночью увеличился на 11 см за два часа. Вода поднялась уже почти до шести метров над нулем поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...