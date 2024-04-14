В конце апреля в ХМАО откроется сезон охоты

15 апреля 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Охота на уток с использованием живых подсадных уток пройдет с 15 апреля по 20 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Открытие весенней охоты в угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов начнется 26 апреля. До 5 мая там можно будет охотиться на селезней уток и гусей, рассказал «Муксун.FM» «Охота на селезней уток, гусей, кроме тех, которые занесены в Красную книгу Югры. С 26 апреля до 5 мая — в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61 северной широты», — написало издание. В угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов, расположенных от 61 северной широты до 62 охота будет проходить с 3 до 12 мая. А для Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62 северной широты с 10 по 19 мая. Также в этих угодьях, но со смешением на один день можно будет охотиться на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева. Охота на уток с использованием живых подсадных уток пройдет с 15 апреля по 20 мая. В ХМАО был обнаружен факт стрельбы по информационным табличкам, которые установлены в лесах. Природнадзор Югры предупредил охотников, что за такие деяния предусмотрены штрафы, а иногда — лишение охотничьего билета и оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открытие весенней охоты в угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов начнется 26 апреля. До 5 мая там можно будет охотиться на селезней уток и гусей, рассказал «Муксун.FM» «Охота на селезней уток, гусей, кроме тех, которые занесены в Красную книгу Югры. С 26 апреля до 5 мая — в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61 северной широты», — написало издание. В угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов, расположенных от 61 северной широты до 62 охота будет проходить с 3 до 12 мая. А для Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62 северной широты с 10 по 19 мая. Также в этих угодьях, но со смешением на один день можно будет охотиться на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева. Охота на уток с использованием живых подсадных уток пройдет с 15 апреля по 20 мая. В ХМАО был обнаружен факт стрельбы по информационным табличкам, которые установлены в лесах. Природнадзор Югры предупредил охотников, что за такие деяния предусмотрены штрафы, а иногда — лишение охотничьего билета и оружия.