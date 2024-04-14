14 апреля 2024

ЦБ начал проверку аудитора «Киви банка»

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Разное. Курган, центробанк, банк россии
ЦБ РФ проверит фирму Kept Фото:

Центробанк России начал проверку аудитора «Киви банка» — компании Kept. Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора.

«ЦБ РФ проверяет аудитора „Киви банка“ — компанию Kept. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у „Киви“ рисковых операций», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

Центробанк России в феврале объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан, передает RT.

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Центробанк России начал проверку аудитора «Киви банка» — компании Kept. Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора. «ЦБ РФ проверяет аудитора „Киви банка“ — компанию Kept. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у „Киви“ рисковых операций», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Центробанк России в феврале объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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