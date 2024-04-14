ЦБ начал проверку аудитора «Киви банка»

15 апреля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ проверит фирму Kept Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центробанк России начал проверку аудитора «Киви банка» — компании Kept. Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора. «ЦБ РФ проверяет аудитора „Киви банка“ — компанию Kept. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у „Киви“ рисковых операций», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Центробанк России в феврале объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк России начал проверку аудитора «Киви банка» — компании Kept. Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора. «ЦБ РФ проверяет аудитора „Киви банка“ — компанию Kept. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у „Киви“ рисковых операций», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Центробанк России в феврале объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан, передает RT.