ЦБ начал проверку аудитора «Киви банка»

Центробанк России начал проверку аудитора «Киви банка» — компании Kept. Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора.
«ЦБ РФ проверяет аудитора „Киви банка“ — компанию Kept. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у „Киви“ рисковых операций», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник.
Центробанк России в феврале объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан, передает RT.
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