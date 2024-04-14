На Сахалине спасли 20 рыбаков, застрявших на оторванной льдине. Видео

15 апреля 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

Оторванная льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, которые дрейфовали на льдине больше часа. Об этом сообщили в МЧС России. «Оторванная льдина начала уносить их на озере Изменчивое. Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что пострадавших нет. Сам дрейф продлился больше часа, говорится в тексте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, которые дрейфовали на льдине больше часа. Об этом сообщили в МЧС России. «Оторванная льдина начала уносить их на озере Изменчивое. Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что пострадавших нет. Сам дрейф продлился больше часа, говорится в тексте.