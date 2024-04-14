14 апреля 2024

На Сахалине спасли 20 рыбаков, застрявших на оторванной льдине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., льдина
Оторванная льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое (архивное фото) Фото:

В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, которые дрейфовали на льдине больше часа. Об этом сообщили в МЧС России.

«Оторванная льдина начала уносить их на озере Изменчивое. Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавших нет. Сам дрейф продлился больше часа, говорится в тексте.

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В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, которые дрейфовали на льдине больше часа. Об этом сообщили в МЧС России. «Оторванная льдина начала уносить их на озере Изменчивое. Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что пострадавших нет. Сам дрейф продлился больше часа, говорится в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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