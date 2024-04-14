Оторванная льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое (архивное фото)
В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, которые дрейфовали на льдине больше часа. Об этом сообщили в МЧС России.
«Оторванная льдина начала уносить их на озере Изменчивое. Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины», —
Отмечается, что пострадавших нет. Сам дрейф продлился больше часа, говорится в тексте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.