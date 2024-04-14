На место вызвали экстренные службы (архивное фото)
На Вторчермете в Екатеринбурге сбили пешехода. Он буквально вывалился под колеса проезжающей машины, сообщили очевидцы.
«На Вторчермете сбили пешехода. Как рассказали очевидцы, молодой человек буквально вывалился на проезжую часть и попал под колеса проезжающей мимо легковушки», — передает telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга».
Инцидент произошел на 2-й Новосибирской. На место вызвали экстренные службы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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