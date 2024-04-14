14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Екатеринбурге сбили пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
На место вызвали экстренные службы (архивное фото) Фото:

На Вторчермете в Екатеринбурге сбили пешехода. Он буквально вывалился под колеса проезжающей машины, сообщили очевидцы.

«На Вторчермете сбили пешехода. Как рассказали очевидцы, молодой человек буквально вывалился на проезжую часть и попал под колеса проезжающей мимо легковушки», — передает telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел на 2-й Новосибирской. На место вызвали экстренные службы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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На Вторчермете в Екатеринбурге сбили пешехода. Он буквально вывалился под колеса проезжающей машины, сообщили очевидцы. «На Вторчермете сбили пешехода. Как рассказали очевидцы, молодой человек буквально вывалился на проезжую часть и попал под колеса проезжающей мимо легковушки», — передает telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел на 2-й Новосибирской. На место вызвали экстренные службы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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