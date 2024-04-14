Река Тобол заливает водой село под Курганом. Видео

15 апреля 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Вода зашла в село Менщиково (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области в селе Менщиково Кетовского округа за ночь река Тобол залила одну из улиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница. «В Менщиково вода уже зашла на улицу Новая», — рассказала сельчанка. Также она отметила, что Тобол начал подбираться к почтовому отделению. Ранее URA.RU писало, что недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило платный мост. Также вода вышла на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в селе Менщиково Кетовского округа за ночь река Тобол залила одну из улиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница. «В Менщиково вода уже зашла на улицу Новая», — рассказала сельчанка. Также она отметила, что Тобол начал подбираться к почтовому отделению. Ранее URA.RU писало, что недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило платный мост. Также вода вышла на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.