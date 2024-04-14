14 апреля 2024

Река Тобол заливает водой село под Курганом. Видео

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив, усть-уйское
Вода зашла в село Менщиково (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области в селе Менщиково Кетовского округа за ночь река Тобол залила одну из улиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница.

«В Менщиково вода уже зашла на улицу Новая», — рассказала сельчанка. Также она отметила, что Тобол начал подбираться к почтовому отделению.

Ранее URA.RU писало, что недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило платный мост. Также вода вышла на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

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В Курганской области в селе Менщиково Кетовского округа за ночь река Тобол залила одну из улиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница. «В Менщиково вода уже зашла на улицу Новая», — рассказала сельчанка. Также она отметила, что Тобол начал подбираться к почтовому отделению. Ранее URA.RU писало, что недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило платный мост. Также вода вышла на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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