Вода зашла в село Менщиково (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области в селе Менщиково Кетовского округа за ночь река Тобол залила одну из улиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница.
«В Менщиково вода уже зашла на улицу Новая», — рассказала сельчанка. Также она отметила, что Тобол начал подбираться к почтовому отделению.
Ранее URA.RU писало, что недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило платный мост. Также вода вышла на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
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