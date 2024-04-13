Жителей тюменских деревень эвакуируют в ПВЗ

Жителей деревень Лайкова и Бутырки (Тюменская область) переселяют в пункты временного размещения (ПВЗ) из-за паводков. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.
«Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в ПВЗ в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пройме реки Ишим. ПВР готовы принять людей», — написал инфоцентр правительства в telegram-канале.
ПВЗ находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения.
В реках, протекающих в Тюменской области, 13 апреля поднялся уровень воды. Самый большой зафиксирован на реке Тобол в Ялуторовске и Иевлево. URA.RU подготовило список рек с уровнем воды.
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