13 апреля 2024
12 апреля 2024

Жителей тюменских деревень эвакуируют в ПВЗ

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
ПВЗ находятся в Упоровском районе Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителей деревень Лайкова и Бутырки (Тюменская область) переселяют в пункты временного размещения (ПВЗ) из-за паводков. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в ПВЗ в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пройме реки Ишим. ПВР готовы принять людей», — написал инфоцентр правительства в telegram-канале.

ПВЗ находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения.

В реках, протекающих в Тюменской области, 13 апреля поднялся уровень воды. Самый большой зафиксирован на реке Тобол в Ялуторовске и Иевлево. URA.RU подготовило список рек с уровнем воды.

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Жителей деревень Лайкова и Бутырки (Тюменская область) переселяют в пункты временного размещения (ПВЗ) из-за паводков. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в ПВЗ в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пройме реки Ишим. ПВР готовы принять людей», — написал инфоцентр правительства в telegram-канале. ПВЗ находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения. В реках, протекающих в Тюменской области, 13 апреля поднялся уровень воды. Самый большой зафиксирован на реке Тобол в Ялуторовске и Иевлево. URA.RU подготовило список рек с уровнем воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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