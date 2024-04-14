Происшествия ДТП В ЯНАО пострадавший в ДТП ребенок получит компенсацию 15 апреля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 + Ребенок получил травмы в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард. Представители пострадавшего добились компенсации в размере 100 тысяч рублей, сообщают в надзорном ведомстве. «Установлено, что в ноябре 2023 года на участке автодороги г. Сургут — г. Салехард в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и нравственные страдания. В этой связи прокурор в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с виновника ДТП полагающейся компенсации», — сообщает прокуратура округа в Telegram. Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард. Представители пострадавшего добились компенсации в размере 100 тысяч рублей, сообщают в надзорном ведомстве. «Установлено, что в ноябре 2023 года на участке автодороги г. Сургут — г. Салехард в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и нравственные страдания. В этой связи прокурор в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с виновника ДТП полагающейся компенсации», — сообщает прокуратура округа в Telegram. Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям