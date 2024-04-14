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В ЯНАО пострадавший в ДТП ребенок получит компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил травмы в ДТП Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард. Представители пострадавшего добились компенсации в размере 100 тысяч рублей, сообщают в надзорном ведомстве.

«Установлено, что в ноябре 2023 года на участке автодороги г. Сургут — г. Салехард в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и нравственные страдания. В этой связи прокурор в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с виновника ДТП полагающейся компенсации», — сообщает прокуратура округа в Telegram.

Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу.

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В Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард. Представители пострадавшего добились компенсации в размере 100 тысяч рублей, сообщают в надзорном ведомстве. «Установлено, что в ноябре 2023 года на участке автодороги г. Сургут — г. Салехард в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и нравственные страдания. В этой связи прокурор в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с виновника ДТП полагающейся компенсации», — сообщает прокуратура округа в Telegram. Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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