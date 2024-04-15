Провалившие выборы мэры публично объяснятся на базе отдыха под Екатеринбургом

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Заседание в Гранатовой бухте. Екатеринбург, чиновники, портфель
Губернатор 16 — 17 апреля проведет встречу с главами муниципалитетов Фото:

На двухдневном (16-17 апреля) совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта» под Екатеринбургом, где команда губернатора Евгения Куйвашева будет подводить итоги президентских выборов, главам трех муниципалитетов предстоит объясняться перед коллегами за плохую (ниже 70%) явку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона.

Намечены выступления Светланы Мироновой (Североуральск, явка на ее территории составила 68,8%), Михаила Слепухина (Кушва, 68,6%) и Ивана Соломина (Верхняя Пышма, 69,2%). «Будут рассказывать о причинах невыполнения KPI, о сделанных выводах», — анонсировал собеседник. Отчитываться будут и электорально успешные мэры — Владислав Пинаев (Нижний Тагил, содокладчиком у него будет директор по персоналу уральского дивизиона «ЕВРАЗа» Сергей Селькин), глава Камышлова Олег Макарян и мэр Верхней Туры Иван Веснин.

Выступления глав пройдут в первый день сбора и, вероятно, без участия Куйвашева. Его ожидают лишь к вечеру — на традиционном волейболе. Утром 17-го он выступит с приветственным словом.

Как ранее сообщало URA.RU, с мэрами будут обсуждать не только президентскую кампанию, но и подготовку к пожароопасному сезону, последние изменения в законах, а также отработку февральского послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Среди докладчиков по всем этим темам — политический вице-губернатор Олег Чемезов, председатель облизбиркома Елена Клименко, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, директор «Областной газеты» Антон Третьяков — он же куратор викторины «Опорный край» (расскажет об ее итогах), министры Николай Смирнов (ЖКХ) и Александр Кудрявцев (общественная безопасность), начальник областного МЧС Виктор Теряев, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева, глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок и начальник отдела, отвечающий за этноконфессиональные отношения, Иван Падерин.

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На двухдневном (16-17 апреля) совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта» под Екатеринбургом, где команда губернатора Евгения Куйвашева будет подводить итоги президентских выборов, главам трех муниципалитетов предстоит объясняться перед коллегами за плохую (ниже 70%) явку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. Намечены выступления Светланы Мироновой (Североуральск, явка на ее территории составила 68,8%), Михаила Слепухина (Кушва, 68,6%) и Ивана Соломина (Верхняя Пышма, 69,2%). «Будут рассказывать о причинах невыполнения KPI, о сделанных выводах», — анонсировал собеседник. Отчитываться будут и электорально успешные мэры — Владислав Пинаев (Нижний Тагил, содокладчиком у него будет директор по персоналу уральского дивизиона «ЕВРАЗа» Сергей Селькин), глава Камышлова Олег Макарян и мэр Верхней Туры Иван Веснин. Выступления глав пройдут в первый день сбора и, вероятно, без участия Куйвашева. Его ожидают лишь к вечеру — на традиционном волейболе. Утром 17-го он выступит с приветственным словом. Как ранее сообщало URA.RU, с мэрами будут обсуждать не только президентскую кампанию, но и подготовку к пожароопасному сезону, последние изменения в законах, а также отработку февральского послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Среди докладчиков по всем этим темам — политический вице-губернатор Олег Чемезов, председатель облизбиркома Елена Клименко, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, директор «Областной газеты» Антон Третьяков — он же куратор викторины «Опорный край» (расскажет об ее итогах), министры Николай Смирнов (ЖКХ) и Александр Кудрявцев (общественная безопасность), начальник областного МЧС Виктор Теряев, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева, глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок и начальник отдела, отвечающий за этноконфессиональные отношения, Иван Падерин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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