ВС РФ ударили по французским наемникам, заявил координатор Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные ударили по французским наемникам ВСУ в населенном пункте Славянск. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — заявил он журналистам, сославшись своих коллег. Информацию передают РИА Новости.
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