РИАН: ВС РФ ударили по французским наемникам в Славянске

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ВС РФ ударили по французским наемникам, заявил координатор Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ударили по французским наемникам ВСУ в населенном пункте Славянск. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — заявил он журналистам, сославшись своих коллег. Информацию передают РИА Новости.

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Российские военные ударили по французским наемникам ВСУ в населенном пункте Славянск. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — заявил он журналистам, сославшись своих коллег. Информацию передают РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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