Жене уральского вагнеровца, пойманного за изнасилование, сообщили о его суициде

15 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Иван Комаров содержится в екатеринбургском СИЗО-1 (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области поймали вагнеровцев, напавших на девушку Ночью 12 апреля неизвестный позвонил жене бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова из Заречного (Свердловская область), отправленного в СИЗО за разбой и, предположительно, изнасилование, и сказал, что ее муж покончил с собой. Подтвердить информацию у следователей она не смогла, а утром 15 апреля получила очередное письмо от супруга. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Ночью в пятницу мне поступил звонок со скрытого номера, никто не представился. Спросили, вы в курсе, что ваш муж покончил с собой в СИЗО? После этого сбросили трубку. Я на эмоциях позвонила маме [Комарова], рассказала ей об этом. Затем связалась со следователем, он мне сказал, что такой информации не поступало», — пояснила женщина. Утром 15 апреля она сообщила, что получила письмо от мужа. Когда оно было отправлено, неизвестно. В письме Комаров спросил о детях (в семье их трое). До этого жена писала ему, что смогла получить разрешение на короткое свидание. «Он пообещал, что напишет, когда будет в [СИЗО] Камышлова, чтобы мы смогли встретиться. Сейчас Иван в [екатеринбургском] СИЗО-1, вероятно, проходит экспертизы [в психиатрической больнице на Сибирском тракте]», — добавила женщина. В пресс-службах ГУФСИН и СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о самоубийстве Комарова. «Любой случай суицида всегда фиксируется, вызываются следователи, прокуратура, все строго. Такого случая не было. Не нужно верить мошенникам», — сказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Александр Левченко. Новость по теме Вагнеровец, изнасиловавший свердловчанку, отправил ей трогательное письмо. Фото Силовики задержали Комарова и его друга Романа Калмыкова 28 января в Североуральске. Там они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала полицейские искали их по подозрению в изнасиловании жительницы Белоярского округа. Но в суд материалы были отправлены лишь по одной статье — разбойное нападение. По данным URA.RU, мужчины отобрали цепочку, телефоны и деньги у девушки. Она же до сих пор уверяет, что была изнасилована. Под стражей Комаров и Калмыков будут находиться до 26 апреля. Участниками российской спецоперации на Украине они стали в 2023 году, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Вернувшись из зоны СВО, попали под уголовное преследование. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 12 апреля неизвестный позвонил жене бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова из Заречного (Свердловская область), отправленного в СИЗО за разбой и, предположительно, изнасилование, и сказал, что ее муж покончил с собой. Подтвердить информацию у следователей она не смогла, а утром 15 апреля получила очередное письмо от супруга. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Ночью в пятницу мне поступил звонок со скрытого номера, никто не представился. Спросили, вы в курсе, что ваш муж покончил с собой в СИЗО? После этого сбросили трубку. Я на эмоциях позвонила маме [Комарова], рассказала ей об этом. Затем связалась со следователем, он мне сказал, что такой информации не поступало», — пояснила женщина. Утром 15 апреля она сообщила, что получила письмо от мужа. Когда оно было отправлено, неизвестно. В письме Комаров спросил о детях (в семье их трое). До этого жена писала ему, что смогла получить разрешение на короткое свидание. «Он пообещал, что напишет, когда будет в [СИЗО] Камышлова, чтобы мы смогли встретиться. Сейчас Иван в [екатеринбургском] СИЗО-1, вероятно, проходит экспертизы [в психиатрической больнице на Сибирском тракте]», — добавила женщина. В пресс-службах ГУФСИН и СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о самоубийстве Комарова. «Любой случай суицида всегда фиксируется, вызываются следователи, прокуратура, все строго. Такого случая не было. Не нужно верить мошенникам», — сказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Александр Левченко. Силовики задержали Комарова и его друга Романа Калмыкова 28 января в Североуральске. Там они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала полицейские искали их по подозрению в изнасиловании жительницы Белоярского округа. Но в суд материалы были отправлены лишь по одной статье — разбойное нападение. По данным URA.RU, мужчины отобрали цепочку, телефоны и деньги у девушки. Она же до сих пор уверяет, что была изнасилована. Под стражей Комаров и Калмыков будут находиться до 26 апреля. Участниками российской спецоперации на Украине они стали в 2023 году, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Вернувшись из зоны СВО, попали под уголовное преследование. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.