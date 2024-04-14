14 апреля 2024

Жене уральского вагнеровца, пойманного за изнасилование, сообщили о его суициде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Иван Комаров содержится в екатеринбургском СИЗО-1 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области поймали вагнеровцев, напавших на девушку

Ночью 12 апреля неизвестный позвонил жене бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова из Заречного (Свердловская область), отправленного в СИЗО за разбой и, предположительно, изнасилование, и сказал, что ее муж покончил с собой. Подтвердить информацию у следователей она не смогла, а утром 15 апреля получила очередное письмо от супруга. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Ночью в пятницу мне поступил звонок со скрытого номера, никто не представился. Спросили, вы в курсе, что ваш муж покончил с собой в СИЗО? После этого сбросили трубку. Я на эмоциях позвонила маме [Комарова], рассказала ей об этом. Затем связалась со следователем, он мне сказал, что такой информации не поступало», — пояснила женщина. Утром 15 апреля она сообщила, что получила письмо от мужа. Когда оно было отправлено, неизвестно.

В письме Комаров спросил о детях (в семье их трое). До этого жена писала ему, что смогла получить разрешение на короткое свидание. «Он пообещал, что напишет, когда будет в [СИЗО] Камышлова, чтобы мы смогли встретиться. Сейчас Иван в [екатеринбургском] СИЗО-1, вероятно, проходит экспертизы [в психиатрической больнице на Сибирском тракте]», — добавила женщина.

В пресс-службах ГУФСИН и СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о самоубийстве Комарова. «Любой случай суицида всегда фиксируется, вызываются следователи, прокуратура, все строго. Такого случая не было. Не нужно верить мошенникам», — сказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Александр Левченко.

Новость по теме
Вагнеровец, изнасиловавший свердловчанку, отправил ей трогательное письмо. Фото

Силовики задержали Комарова и его друга Романа Калмыкова 28 января в Североуральске. Там они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала полицейские искали их по подозрению в изнасиловании жительницы Белоярского округа. Но в суд материалы были отправлены лишь по одной статье — разбойное нападение. По данным URA.RU, мужчины отобрали цепочку, телефоны и деньги у девушки. Она же до сих пор уверяет, что была изнасилована. Под стражей Комаров и Калмыков будут находиться до 26 апреля.

Участниками российской спецоперации на Украине они стали в 2023 году, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Вернувшись из зоны СВО, попали под уголовное преследование. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 12 апреля неизвестный позвонил жене бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова из Заречного (Свердловская область), отправленного в СИЗО за разбой и, предположительно, изнасилование, и сказал, что ее муж покончил с собой. Подтвердить информацию у следователей она не смогла, а утром 15 апреля получила очередное письмо от супруга. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Ночью в пятницу мне поступил звонок со скрытого номера, никто не представился. Спросили, вы в курсе, что ваш муж покончил с собой в СИЗО? После этого сбросили трубку. Я на эмоциях позвонила маме [Комарова], рассказала ей об этом. Затем связалась со следователем, он мне сказал, что такой информации не поступало», — пояснила женщина. Утром 15 апреля она сообщила, что получила письмо от мужа. Когда оно было отправлено, неизвестно. В письме Комаров спросил о детях (в семье их трое). До этого жена писала ему, что смогла получить разрешение на короткое свидание. «Он пообещал, что напишет, когда будет в [СИЗО] Камышлова, чтобы мы смогли встретиться. Сейчас Иван в [екатеринбургском] СИЗО-1, вероятно, проходит экспертизы [в психиатрической больнице на Сибирском тракте]», — добавила женщина. В пресс-службах ГУФСИН и СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о самоубийстве Комарова. «Любой случай суицида всегда фиксируется, вызываются следователи, прокуратура, все строго. Такого случая не было. Не нужно верить мошенникам», — сказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Александр Левченко. Силовики задержали Комарова и его друга Романа Калмыкова 28 января в Североуральске. Там они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала полицейские искали их по подозрению в изнасиловании жительницы Белоярского округа. Но в суд материалы были отправлены лишь по одной статье — разбойное нападение. По данным URA.RU, мужчины отобрали цепочку, телефоны и деньги у девушки. Она же до сих пор уверяет, что была изнасилована. Под стражей Комаров и Калмыков будут находиться до 26 апреля. Участниками российской спецоперации на Украине они стали в 2023 году, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Вернувшись из зоны СВО, попали под уголовное преследование. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...