Вагнеровец, изнасиловавший свердловчанку, отправил ей трогательное письмо. Фото

09 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мужчина отправил письмо из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области поймали вагнеровцев, напавших на девушку Свердловский боец ЧВК «Вагнер» Иван Комаров, которого арестовали за нападение и, предположительно, изнасилование жительницы Заречного Елены (имя изменено), отправил ей письмо из СИЗО. В нем он попросил у девушки прощения и заявил, что готов оплатить курсы реабилитации и психолога. «Долго не мог написать тебе, не было возможности. Прости меня, пожалуйста, хотел бы загладить свою вину. Не знаю, как-то, может, оплатить лечение тебе, восстановить телефон, деньги, которые забрал. Курсы реабилитации и психолога. Не знаю, что на меня нашло, раньше были друзьями, помогал вашей семье, прости. <…> Ты не представляешь, как я себя ненавижу после этого. Сильно раскаиваюсь перед тобой. Пожалей нас, если сможешь, хотя бы в глубине души», — написал Комаров. Фото письма URA.RU отправила Елена. Его она получила позавчера. В беседе с корреспондентом девушка призналась, что не сможет простить вагнеровца. «Я постельное порвала, на котором это произошло, все сожгла. Простить, может, и смогу, но не факт. Честно, я бы хотела, чтобы их закрыли по полной», — сказала Елена. Комаров был задержан вместе с другом Романом Калмыковым 28 января в Североуральске. Там они якобы прятались у знакомых. Полицейские искали их по подозрению в изнасиловании Елены и разбойном нападении. Затем Белоярский районный суд отправил их в СИЗО. Накануне им продлили арест до 26 апреля. Все об истории — в сюжете URA.RU. Письмо, которое Елена получила от Ивана Комарова Фото: предоставлено Еленой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский боец ЧВК «Вагнер» Иван Комаров, которого арестовали за нападение и, предположительно, изнасилование жительницы Заречного Елены (имя изменено), отправил ей письмо из СИЗО. В нем он попросил у девушки прощения и заявил, что готов оплатить курсы реабилитации и психолога. «Долго не мог написать тебе, не было возможности. Прости меня, пожалуйста, хотел бы загладить свою вину. Не знаю, как-то, может, оплатить лечение тебе, восстановить телефон, деньги, которые забрал. Курсы реабилитации и психолога. Не знаю, что на меня нашло, раньше были друзьями, помогал вашей семье, прости. <…> Ты не представляешь, как я себя ненавижу после этого. Сильно раскаиваюсь перед тобой. Пожалей нас, если сможешь, хотя бы в глубине души», — написал Комаров. Фото письма URA.RU отправила Елена. Его она получила позавчера. В беседе с корреспондентом девушка призналась, что не сможет простить вагнеровца. «Я постельное порвала, на котором это произошло, все сожгла. Простить, может, и смогу, но не факт. Честно, я бы хотела, чтобы их закрыли по полной», — сказала Елена. Комаров был задержан вместе с другом Романом Калмыковым 28 января в Североуральске. Там они якобы прятались у знакомых. Полицейские искали их по подозрению в изнасиловании Елены и разбойном нападении. Затем Белоярский районный суд отправил их в СИЗО. Накануне им продлили арест до 26 апреля. Все об истории — в сюжете URA.RU.