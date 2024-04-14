Жители Оренбуржья поблагодарили пермских спасателей

Пермские спасатели продолжают помогать жителям Оренбуржья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбургской области продолжают работу сотрудники пермского ГУ МЧС, которые помогают людям, пострадавшим от мощного паводка. В ответ пермякам приходят благодарности.

«Мы жители СНТ „Клуб им. Чкалова“ Оренбургского района выражаем особую благодарность Аэромобильной группировке Главного управления МЧС России по Пермскому краю под руководством Николая Баксанова за обеспечение спасательных операций в ЧС. Спасибо, ребята!» — написали эвакуированные жители Оренбуржья. Их цитирует паблик ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские спасатели отправились в Оренбургскую область в начале апреля. Там из-за мощного паводка оказались затоплены сотни домов и приусадебных участков.