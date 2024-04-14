В ЯНАО откроется новая школа для старшеклассников

15 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Ученики новой школы Тарко-Сале смогут готовиться к поступлению в партнерские вузы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) откроется новая школа для старшеклассников, где ученики смогут обучаться пяти профилям, а также будут готовиться к поступлению в ведущие университеты страны. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «В настоящее время разрабатываются учебные планы, включая 17 вариантов по пяти профилям: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному. По каждому из них определены по два возможных направления обучения и вузы-партнеры: РЭУ имени Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, МГМУ имени И.М. Сеченова, ВШЭ, ИТМО, МГТУ имени Баумана», — сообщает пресс-служба окружного правительства. Ученики смогут выбирать профили и направления обучения, соответствующие их интересам и будущей карьере. Также планируется открыть корпоративные классы и группы. Школьники будут обучаться в школе с современной инфраструктурой. Здание будет оснащено коворкинг-пространством, рекреацией для отдыха и зоной для творчества, комфортабельными читальными и спортивными залами. Новое учреждение на 400 мест начнет принимать учеников 10 класса уже с 1 сентября. Ранее URA.RU сообщало о том, что со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Профили сформированы по запросу учеников, родителей и, исходя из потребностей современного рынка труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале (ЯНАО) откроется новая школа для старшеклассников, где ученики смогут обучаться пяти профилям, а также будут готовиться к поступлению в ведущие университеты страны. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «В настоящее время разрабатываются учебные планы, включая 17 вариантов по пяти профилям: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному. По каждому из них определены по два возможных направления обучения и вузы-партнеры: РЭУ имени Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, МГМУ имени И.М. Сеченова, ВШЭ, ИТМО, МГТУ имени Баумана», — сообщает пресс-служба окружного правительства. Ученики смогут выбирать профили и направления обучения, соответствующие их интересам и будущей карьере. Также планируется открыть корпоративные классы и группы. Школьники будут обучаться в школе с современной инфраструктурой. Здание будет оснащено коворкинг-пространством, рекреацией для отдыха и зоной для творчества, комфортабельными читальными и спортивными залами. Новое учреждение на 400 мест начнет принимать учеников 10 класса уже с 1 сентября. Ранее URA.RU сообщало о том, что со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Профили сформированы по запросу учеников, родителей и, исходя из потребностей современного рынка труда.