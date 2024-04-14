В Челябинске начинается первый этап обработки от клещей

Первый этап обработки от клещей в Челябинске начнется 22 апреля
В Челябинске первый этап обработки от клещей начнется 22 апреля. Об этом на аппаратном совещании заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
«Со следующей недели в городе начинается первый этап акарицидной обработки озелененных территорий. Также будет произведена обработка городских кладбищ», — сообщил Астахов.
Массовая подготовка к теплому сезону в городе началась 15 апреля. Во всех районах Челябинска назначены субботники, которые пройдут до 21 апреля.
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