14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Челябинске начинается первый этап обработки от клещей

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Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, акарицидная обработка, успенское кладбище, кладбище
Первый этап обработки от клещей в Челябинске начнется 22 апреля Фото:

В Челябинске первый этап обработки от клещей начнется 22 апреля. Об этом на аппаратном совещании заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Со следующей недели в городе начинается первый этап акарицидной обработки озелененных территорий. Также будет произведена обработка городских кладбищ», — сообщил Астахов.

Массовая подготовка к теплому сезону в городе началась 15 апреля. Во всех районах Челябинска назначены субботники, которые пройдут до 21 апреля.

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В Челябинске первый этап обработки от клещей начнется 22 апреля. Об этом на аппаратном совещании заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Со следующей недели в городе начинается первый этап акарицидной обработки озелененных территорий. Также будет произведена обработка городских кладбищ», — сообщил Астахов. Массовая подготовка к теплому сезону в городе началась 15 апреля. Во всех районах Челябинска назначены субботники, которые пройдут до 21 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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