Общество Образование В Ноябрьске на базе колледжа открыли учебный центр «Академия вкуса» 15 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 + Мэтров ресторанного бизнеса здесь планируют приглашать и в дальнейшем (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на базе колледжа профессиональных и информационных технологий будут готовить специалистов общепита. На торжественной церемонии открытия центра «Академия вкуса» побывал ведущий в России шеф-повар Денис Перевоз. Мэтров ресторанного бизнеса здесь планируют приглашать и в дальнейшем, сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально». «В Ноябрьске на базе колледжа профессиональных и информационных технологий открыли первый на Ямале региональный центр подготовки специалистов общественного питания „Академия вкуса“. В структуре центра, на базе которого сформирован учебно-производственный комплекс, — мастерские „Поварское дело“, „Кондитерское дело“, „Ресторанный сервис“, столовая», — говорится в сообщении. Мастер-класс на торжественной церемонии открытия провел ведущий в России шеф-повар, член правления Национальной ассоциации кулинаров России (НАК) и владелец консалтинговой компании «Рецепт успеха» Денис Перевоз. «Возможности студии позволяют в дальнейшем приглашать мэтров ресторанного бизнеса для обучения ноябрян», — уточняет источник. Ранее глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира», рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. В частности, он сообщил об открытии Rostic’s. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ноябрьске (ЯНАО) на базе колледжа профессиональных и информационных технологий будут готовить специалистов общепита. На торжественной церемонии открытия центра «Академия вкуса» побывал ведущий в России шеф-повар Денис Перевоз. Мэтров ресторанного бизнеса здесь планируют приглашать и в дальнейшем, сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально». «В Ноябрьске на базе колледжа профессиональных и информационных технологий открыли первый на Ямале региональный центр подготовки специалистов общественного питания „Академия вкуса“. В структуре центра, на базе которого сформирован учебно-производственный комплекс, — мастерские „Поварское дело“, „Кондитерское дело“, „Ресторанный сервис“, столовая», — говорится в сообщении. Мастер-класс на торжественной церемонии открытия провел ведущий в России шеф-повар, член правления Национальной ассоциации кулинаров России (НАК) и владелец консалтинговой компании «Рецепт успеха» Денис Перевоз. «Возможности студии позволяют в дальнейшем приглашать мэтров ресторанного бизнеса для обучения ноябрян», — уточняет источник. Ранее глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира», рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. В частности, он сообщил об открытии Rostic’s. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям