В Ноябрьске на базе колледжа открыли учебный центр «Академия вкуса»

В Ноябрьске (ЯНАО) на базе колледжа профессиональных и информационных технологий будут готовить специалистов общепита. На торжественной церемонии открытия центра «Академия вкуса» побывал ведущий в России шеф-повар Денис Перевоз. Мэтров ресторанного бизнеса здесь планируют приглашать и в дальнейшем, сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально».
«В Ноябрьске на базе колледжа профессиональных и информационных технологий открыли первый на Ямале региональный центр подготовки специалистов общественного питания „Академия вкуса“. В структуре центра, на базе которого сформирован учебно-производственный комплекс, — мастерские „Поварское дело“, „Кондитерское дело“, „Ресторанный сервис“, столовая», — говорится в сообщении.
Мастер-класс на торжественной церемонии открытия провел ведущий в России шеф-повар, член правления Национальной ассоциации кулинаров России (НАК) и владелец консалтинговой компании «Рецепт успеха» Денис Перевоз. «Возможности студии позволяют в дальнейшем приглашать мэтров ресторанного бизнеса для обучения ноябрян», — уточняет источник.
Ранее глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира», рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. В частности, он сообщил об открытии Rostic’s.
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В Ноябрьске (ЯНАО) на базе колледжа профессиональных и информационных технологий будут готовить специалистов общепита. На торжественной церемонии открытия центра «Академия вкуса» побывал ведущий в России шеф-повар Денис Перевоз. Мэтров ресторанного бизнеса здесь планируют приглашать и в дальнейшем, сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально». «В Ноябрьске на базе колледжа профессиональных и информационных технологий открыли первый на Ямале региональный центр подготовки специалистов общественного питания „Академия вкуса“. В структуре центра, на базе которого сформирован учебно-производственный комплекс, — мастерские „Поварское дело“, „Кондитерское дело“, „Ресторанный сервис“, столовая», — говорится в сообщении. Мастер-класс на торжественной церемонии открытия провел ведущий в России шеф-повар, член правления Национальной ассоциации кулинаров России (НАК) и владелец консалтинговой компании «Рецепт успеха» Денис Перевоз. «Возможности студии позволяют в дальнейшем приглашать мэтров ресторанного бизнеса для обучения ноябрян», — уточняет источник. Ранее глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира», рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. В частности, он сообщил об открытии Rostic’s.