14 апреля 2024
13 апреля 2024

Тюменка вонзила нож в спину своему молодому возлюбленному

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина не смогла убить возлюбленного, его спасли медики Фото:

Жительница Тюменского района поссорилась со своим сожителем, который младше ее на восемь лет, и воткнула в спину мужчины нож. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«В селе Каскара днем 13 апреля между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 42-летней обвиняемой и ее 34-летним сожителем произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужчину в спину. Однако умысел не был доведен до конца, пострадавшего госпитализировали, он остался жив», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

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Жительница Тюменского района поссорилась со своим сожителем, который младше ее на восемь лет, и воткнула в спину мужчины нож. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «В селе Каскара днем 13 апреля между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 42-летней обвиняемой и ее 34-летним сожителем произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужчину в спину. Однако умысел не был доведен до конца, пострадавшего госпитализировали, он остался жив», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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