Тюменка вонзила нож в спину своему молодому возлюбленному

Женщина не смогла убить возлюбленного, его спасли медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюменского района поссорилась со своим сожителем, который младше ее на восемь лет, и воткнула в спину мужчины нож. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«В селе Каскара днем 13 апреля между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 42-летней обвиняемой и ее 34-летним сожителем произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужчину в спину. Однако умысел не был доведен до конца, пострадавшего госпитализировали, он остался жив», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.