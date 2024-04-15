Екатеринбурженка пронзила ножом мужа, который ее испугал

Женщина заявила, что ткнула супруга ножом от неожиданности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге женщина ударила ножом мужа, который неожиданно подошел сзади и ее напугал. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Женщина мыла дома посуду, в руках как раз был нож. В этот момент к ней сзади подошел муж и напугал. Якобы от неожиданности и испуга жена ударила его ножом», — объяснил собеседник агентства.

Мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки и сейчас находится в больнице на искусственной вентиляции легких. Его супруге избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

«Сообщение о госпитализации мужчины с ранением грудной клетки зарегистрировано в отделе полиции №5. Его супруга с признаками алкогольного опьянения доставлена в территориальный ОВД. По факту происшествия проводится проверка», — прокомментировали случай в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу.