Власти Перми ищут звезду для концерта на День города

Мэрия Перми ведет переговоры с российскими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном концерте празднования Дня города. Ни с одной звездой договор пока еще не заключили, заявили в администрации. Ранее сообщалось, что на эспланаде 12 июня выступит Алексей Глызин.
«В этот день отмечается одновременно и День города, и День России. Перед этим значимым двойным праздником ведутся переговоры сразу с несколькими известными артистами, которые могли бы выступить на центральной сценической площадке. На данный момент ни с одним из артистов договоров пока не заключено», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в День города в Перми выступит певец Алексей Глызин. Концерт внесен в афишу на сайте исполнителя. СМИ также писали, что за шоу власти заплатят один млн рублей. URA.RU направило запрос в PR-службу артиста.
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