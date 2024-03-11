Власти Перми ищут звезду для концерта на День города

Мэрия Перми не подтвердила выступление Алексея Глызина на День города

12 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мэрия Перми в поисках звезд для главного концерта года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Перми ведет переговоры с российскими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном концерте празднования Дня города. Ни с одной звездой договор пока еще не заключили, заявили в администрации. Ранее сообщалось, что на эспланаде 12 июня выступит Алексей Глызин. «В этот день отмечается одновременно и День города, и День России. Перед этим значимым двойным праздником ведутся переговоры сразу с несколькими известными артистами, которые могли бы выступить на центральной сценической площадке. На данный момент ни с одним из артистов договоров пока не заключено», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в День города в Перми выступит певец Алексей Глызин. Концерт внесен в афишу на сайте исполнителя. СМИ также писали, что за шоу власти заплатят один млн рублей. URA.RU направило запрос в PR-службу артиста.

Мэрия Перми ведет переговоры с российскими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном концерте празднования Дня города. Ни с одной звездой договор пока еще не заключили, заявили в администрации. Ранее сообщалось, что на эспланаде 12 июня выступит Алексей Глызин. «В этот день отмечается одновременно и День города, и День России. Перед этим значимым двойным праздником ведутся переговоры сразу с несколькими известными артистами, которые могли бы выступить на центральной сценической площадке. На данный момент ни с одним из артистов договоров пока не заключено», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в День города в Перми выступит певец Алексей Глызин. Концерт внесен в афишу на сайте исполнителя. СМИ также писали, что за шоу власти заплатят один млн рублей. URA.RU направило запрос в PR-службу артиста.