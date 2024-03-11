11 марта 2024

Власти Перми ищут звезду для концерта на День города

Мэрия Перми не подтвердила выступление Алексея Глызина на День города
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь, день города перми, зрители концерта
Мэрия Перми в поисках звезд для главного концерта года (архивное фото) Фото:

Мэрия Перми ведет переговоры с российскими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном концерте празднования Дня города. Ни с одной звездой договор пока еще не заключили, заявили в администрации. Ранее сообщалось, что на эспланаде 12 июня выступит Алексей Глызин.

«В этот день отмечается одновременно и День города, и День России. Перед этим значимым двойным праздником ведутся переговоры сразу с несколькими известными артистами, которые могли бы выступить на центральной сценической площадке. На данный момент ни с одним из артистов договоров пока не заключено», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в День города в Перми выступит певец Алексей Глызин. Концерт внесен в афишу на сайте исполнителя. СМИ также писали, что за шоу власти заплатят один млн рублей. URA.RU направило запрос в PR-службу артиста.

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Мэрия Перми ведет переговоры с российскими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном концерте празднования Дня города. Ни с одной звездой договор пока еще не заключили, заявили в администрации. Ранее сообщалось, что на эспланаде 12 июня выступит Алексей Глызин. «В этот день отмечается одновременно и День города, и День России. Перед этим значимым двойным праздником ведутся переговоры сразу с несколькими известными артистами, которые могли бы выступить на центральной сценической площадке. На данный момент ни с одним из артистов договоров пока не заключено», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в День города в Перми выступит певец Алексей Глызин. Концерт внесен в афишу на сайте исполнителя. СМИ также писали, что за шоу власти заплатят один млн рублей. URA.RU направило запрос в PR-службу артиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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