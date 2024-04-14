14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Тюмени введут новый прямой рейс в Турцию

Прямые чартерные рейсы из Тюмени в Анталью начнут выполнять с 28 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, пассажирский самолет, azur air, самолет, азур эйр, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Рейсы будут отправляться в Турцию по вторникам и четвергам Фото:

Авиакомпания Azur Air запустит прямые перелеты из Тюмени в Анталью (Турция) с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Azur Air приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью. Первый полет в Турцию состоится 28 апреля. Полетная программа рассчитана до 15 октября», — рассказали в Рощино.

Первые самолеты 28, 30 апреля и 2 мая вылетят из Тюмени в 04:05. Затем с 5 мая по 15 октября вылеты будут осуществлять каждые вторник и воскресенье. Рейсы будут чартерными, попасть на них можно, купив турпакет.

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Авиакомпания Azur Air запустит прямые перелеты из Тюмени в Анталью (Турция) с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Azur Air приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью. Первый полет в Турцию состоится 28 апреля. Полетная программа рассчитана до 15 октября», — рассказали в Рощино. Первые самолеты 28, 30 апреля и 2 мая вылетят из Тюмени в 04:05. Затем с 5 мая по 15 октября вылеты будут осуществлять каждые вторник и воскресенье. Рейсы будут чартерными, попасть на них можно, купив турпакет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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