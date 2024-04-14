В Тюмени введут новый прямой рейс в Турцию

Рейсы будут отправляться в Турцию по вторникам и четвергам
Авиакомпания Azur Air запустит прямые перелеты из Тюмени в Анталью (Турция) с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
«Azur Air приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью. Первый полет в Турцию состоится 28 апреля. Полетная программа рассчитана до 15 октября», — рассказали в Рощино.
Первые самолеты 28, 30 апреля и 2 мая вылетят из Тюмени в 04:05. Затем с 5 мая по 15 октября вылеты будут осуществлять каждые вторник и воскресенье. Рейсы будут чартерными, попасть на них можно, купив турпакет.
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