В Тюмени введут новый прямой рейс в Турцию

Прямые чартерные рейсы из Тюмени в Анталью начнут выполнять с 28 апреля

15 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Рейсы будут отправляться в Турцию по вторникам и четвергам Фото: Анна Майорова © URA.RU Авиакомпания Azur Air запустит прямые перелеты из Тюмени в Анталью (Турция) с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Azur Air приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью. Первый полет в Турцию состоится 28 апреля. Полетная программа рассчитана до 15 октября», — рассказали в Рощино. Первые самолеты 28, 30 апреля и 2 мая вылетят из Тюмени в 04:05. Затем с 5 мая по 15 октября вылеты будут осуществлять каждые вторник и воскресенье. Рейсы будут чартерными, попасть на них можно, купив турпакет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Azur Air запустит прямые перелеты из Тюмени в Анталью (Турция) с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Azur Air приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью. Первый полет в Турцию состоится 28 апреля. Полетная программа рассчитана до 15 октября», — рассказали в Рощино. Первые самолеты 28, 30 апреля и 2 мая вылетят из Тюмени в 04:05. Затем с 5 мая по 15 октября вылеты будут осуществлять каждые вторник и воскресенье. Рейсы будут чартерными, попасть на них можно, купив турпакет.