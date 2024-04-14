Шеф свердловской полиции Мешков устроил разнос в ОВД. Фото

15 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Александр Мешков посетил Туринск с рабочим визитом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей ОВД Туринска, чьи подчиненные не справились с поставленными задачами. Он обозначил конкретные сроки для устранения недостатков. Итогами оперативного совещания в Туринске с URA.RU поделился начальник пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых. Там Мешков подвел итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за первый квартал текущего года. Местный гарнизон занимает 41 место в рейтинговой таблице среди других отделов и управлений ведомства. «Начальник ГУ МВД области заслушал должностных лиц, чьи коллективы не справились с поставленными задачами, и установил конкретные сроки по устранению имеющихся недостатков. По итогам оперативного совещания Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей отдела. В завершении мероприятия личному составу были поставлены конкретные задачи по наиболее приоритетным направлениям работы в текущем году», — отметил Горелых. Дефицит кадров в этом отделе составляет 12,4%. «Среди положительных моментов отмечается снижение числа криминальных эпизодов против собственности (-7,1%; 26), краж (-13,3%; 13). За три месяца в Туринском районе зафиксирован рост зарегистрированных преступлений (+9%; 73). Обеспокоенность вызывает ситуация с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия злоумышленников, в лесопромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими и по ряду других направлений деятельности», — резюмировал Горелых. Слева — Алексей Боярских (начальник ОВД Туринска), справа — шеф ГУ МВД Александр Мешков Фото: предоставлено Валерием Горелых Александр Мешков проверяет, в каких условиях работают полицейские Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей ОВД Туринска, чьи подчиненные не справились с поставленными задачами. Он обозначил конкретные сроки для устранения недостатков. Итогами оперативного совещания в Туринске с URA.RU поделился начальник пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых. Там Мешков подвел итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за первый квартал текущего года. Местный гарнизон занимает 41 место в рейтинговой таблице среди других отделов и управлений ведомства. «Начальник ГУ МВД области заслушал должностных лиц, чьи коллективы не справились с поставленными задачами, и установил конкретные сроки по устранению имеющихся недостатков. По итогам оперативного совещания Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей отдела. В завершении мероприятия личному составу были поставлены конкретные задачи по наиболее приоритетным направлениям работы в текущем году», — отметил Горелых. Дефицит кадров в этом отделе составляет 12,4%. «Среди положительных моментов отмечается снижение числа криминальных эпизодов против собственности (-7,1%; 26), краж (-13,3%; 13). За три месяца в Туринском районе зафиксирован рост зарегистрированных преступлений (+9%; 73). Обеспокоенность вызывает ситуация с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия злоумышленников, в лесопромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими и по ряду других направлений деятельности», — резюмировал Горелых.