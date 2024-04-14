14 апреля 2024

Шеф свердловской полиции Мешков устроил разнос в ОВД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ГУ МВД России по Свердловской области Мешков Александр. Екатеринбург, мешков александр
Александр Мешков посетил Туринск с рабочим визитом (архивное фото) Фото:

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей ОВД Туринска, чьи подчиненные не справились с поставленными задачами. Он обозначил конкретные сроки для устранения недостатков. Итогами оперативного совещания в Туринске с URA.RU поделился начальник пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Там Мешков подвел итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за первый квартал текущего года. Местный гарнизон занимает 41 место в рейтинговой таблице среди других отделов и управлений ведомства. «Начальник ГУ МВД области заслушал должностных лиц, чьи коллективы не справились с поставленными задачами, и установил конкретные сроки по устранению имеющихся недостатков. По итогам оперативного совещания Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей отдела. В завершении мероприятия личному составу были поставлены конкретные задачи по наиболее приоритетным направлениям работы в текущем году», — отметил Горелых.

Дефицит кадров в этом отделе составляет 12,4%. «Среди положительных моментов отмечается снижение числа криминальных эпизодов против собственности (-7,1%; 26), краж (-13,3%; 13). За три месяца в Туринском районе зафиксирован рост зарегистрированных преступлений (+9%; 73). Обеспокоенность вызывает ситуация с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия злоумышленников, в лесопромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими и по ряду других направлений деятельности», — резюмировал Горелых.

Слева — Алексей Боярских (начальник ОВД Туринска), справа — шеф ГУ МВД Александр Мешков
Слева — Алексей Боярских (начальник ОВД Туринска), справа — шеф ГУ МВД Александр Мешков
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Александр Мешков проверяет, в каких условиях работают полицейские
Александр Мешков проверяет, в каких условиях работают полицейские
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Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей ОВД Туринска, чьи подчиненные не справились с поставленными задачами. Он обозначил конкретные сроки для устранения недостатков. Итогами оперативного совещания в Туринске с URA.RU поделился начальник пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых. Там Мешков подвел итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за первый квартал текущего года. Местный гарнизон занимает 41 место в рейтинговой таблице среди других отделов и управлений ведомства. «Начальник ГУ МВД области заслушал должностных лиц, чьи коллективы не справились с поставленными задачами, и установил конкретные сроки по устранению имеющихся недостатков. По итогам оперативного совещания Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей отдела. В завершении мероприятия личному составу были поставлены конкретные задачи по наиболее приоритетным направлениям работы в текущем году», — отметил Горелых. Дефицит кадров в этом отделе составляет 12,4%. «Среди положительных моментов отмечается снижение числа криминальных эпизодов против собственности (-7,1%; 26), краж (-13,3%; 13). За три месяца в Туринском районе зафиксирован рост зарегистрированных преступлений (+9%; 73). Обеспокоенность вызывает ситуация с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия злоумышленников, в лесопромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими и по ряду других направлений деятельности», — резюмировал Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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