14 апреля 2024

В Екатеринбурге 18-летний выпускник школы изнасиловал 10-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер в Екатеринбурге, ребенок, башня исеть, педофилия, педофил
Делом школьника занимаются в СКР Фото:

В Екатеринбурге 18-летний юноша — выпускник одной из школ — подозревается в сексуальном преступлении, совершенном в отношении 10-летнего ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Предположительно, старшеклассник каким-то образом оказался с младшим школьником в подвале. Там он совершил то, что на юридическом языке звучит как «иные действия сексуального характера». Оба парня учатся в одной из школ Чкаловского района.

«Выпускник был задержан сотрудниками ПДН и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского управления СКР. Там отказались от комментария.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 18-летний юноша — выпускник одной из школ — подозревается в сексуальном преступлении, совершенном в отношении 10-летнего ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Предположительно, старшеклассник каким-то образом оказался с младшим школьником в подвале. Там он совершил то, что на юридическом языке звучит как «иные действия сексуального характера». Оба парня учатся в одной из школ Чкаловского района. «Выпускник был задержан сотрудниками ПДН и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского управления СКР. Там отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...