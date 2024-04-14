В Екатеринбурге 18-летний выпускник школы изнасиловал 10-летнего мальчика

В Екатеринбурге 18-летний юноша — выпускник одной из школ — подозревается в сексуальном преступлении, совершенном в отношении 10-летнего ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
Предположительно, старшеклассник каким-то образом оказался с младшим школьником в подвале. Там он совершил то, что на юридическом языке звучит как «иные действия сексуального характера». Оба парня учатся в одной из школ Чкаловского района.
«Выпускник был задержан сотрудниками ПДН и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского управления СКР. Там отказались от комментария.
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